Происшествия
сегодня, 11:32
У торгового центра столкнулись иномарка и мотоцикл
Авария произошла на улице Студеновская.
Сегодня днем на улице Студеновская, в районе торгового центра «Липецк», столкнулись автомобиль «Хэндай» и мотоцикл. Оба транспортных средства получили значительные повреждения: у иномарки раскурочен бампер, разбитый мотоцикл валяется на асфальте.
На месте аварии работают автоинспекторы и медики. Известно, что в аварии пострадал один человек. 38-летний мужчина доставлен в больницу.
На месте аварии работают автоинспекторы и медики. Известно, что в аварии пострадал один человек. 38-летний мужчина доставлен в больницу.
вальяжный автогаражевладелец
Нонка
Хрусты не нужны
Бандан
Убогий хруст
gt
Липчанин
Бандан
Надеюсь
Хачику