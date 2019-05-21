У торгового центра столкнулись иномарка и мотоцикл

Авария произошла на улице Студеновская.

Сегодня днем на улице Студеновская, в районе торгового центра «Липецк», столкнулись автомобиль «Хэндай» и мотоцикл. Оба транспортных средства получили значительные повреждения: у иномарки раскурочен бампер, разбитый мотоцикл валяется на асфальте.На месте аварии работают автоинспекторы и медики. Известно, что в аварии пострадал один человек. 38-летний мужчина доставлен в больницу.