Происшествия

сегодня, 11:32

У торгового центра столкнулись иномарка и мотоцикл

10 2479
#авария #ДТП
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Авария произошла на улице Студеновская.

Сегодня днем на улице Студеновская, в районе торгового центра «Липецк», столкнулись автомобиль «Хэндай» и мотоцикл. Оба транспортных средства получили значительные повреждения: у иномарки раскурочен бампер, разбитый мотоцикл валяется на асфальте.



На месте аварии работают автоинспекторы и медики. Известно, что в аварии пострадал один человек. 38-летний мужчина доставлен в больницу.
10 2479
#авария #ДТП
1

Комментарии (10)

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вальяжный автогаражевладелец

1 минуту назад
Хрусты не нужны, ..еще не нужны пешеходы ,велосипедисты , автобусы , трамваи и все что не похоже на консерву. и консервы тоже не нужны. . должен остаться только один автобаран ,который гадит на комментах )).
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Нонка

13 минут назад
Хочешь в гибс завёрнутым лежать не жалей на мотоцикл средств
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Хрусты не нужны

14 минут назад
В очередной раз доказанно, что хрусты не люди
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Бандан

23 минуты назад
Убогий хруст, ..у нашего знакомого новый байк Suzuki GSX-R1000R в ДТП поломало. так этому умельцу пришлось свой крузак продать что бы ему новый байк купить . цена Сузуки 1 400 000 тыс. руб. )) вот так то.
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Убогий хруст

29 минут назад
Бандан, теперь всю жизнь лечиться будет. И платить то. Не за не что Этот хлам ничего не стоит.
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gt

30 минут назад
Опять тупые гоняют. Когда уже запретят спортивные мотоциклы на дорогах???? Что-то спортивные машины не могут ездить по городу.
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Липчанин

37 минут назад
У ИНОМАРКИ БАМПЕР-ТАМ КАПОТ, БЛОКФАРА, ПРОТИВОТУМАНТА, УСИЛИТЕЛЬ И.... НА 100ТЫЩ РЕМОНТУ, А ПИШУТ БАМПЕР-ЭТО НЕ ВОЛГА А ИНОМАРКА
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Бандан

42 минуты назад
убогая консерва теперь за моц и лечение за всю жизнь не расплатиться.
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Надеюсь

50 минут назад
Минус еще один хруст
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Хачику

сегодня, 11:38
Неповезло хачику моему земляку
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