В России
23 минуты назад
В России будут мониторить дороги с помощью дронов
Проект будет запущен в 2021 году
Система мониторинга состояния автомобильных дорог в режиме реального времени может заработать в России в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», передает РИА ФАН.
В рамках мониторинга будут проверять степень загрязнения дорог и наличие ям и выбоин. Информацию планируют собирать из различных источников, в том числе от установленных вдоль дорог датчиков, видеосистем мониторинга на муниципальном транспорте, снимков с дронов и данных с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать видеопоток в облако.
Полученные данные будут автоматически анализироваться искусственным интеллектом и передаваться в информационные сводки губернаторов и в компании, отвечающие за дорожное полотно и уборку дорог.
В рамках мониторинга будут проверять степень загрязнения дорог и наличие ям и выбоин. Информацию планируют собирать из различных источников, в том числе от установленных вдоль дорог датчиков, видеосистем мониторинга на муниципальном транспорте, снимков с дронов и данных с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать видеопоток в облако.
Полученные данные будут автоматически анализироваться искусственным интеллектом и передаваться в информационные сводки губернаторов и в компании, отвечающие за дорожное полотно и уборку дорог.