В России

23 минуты назад

В России будут мониторить дороги с помощью дронов

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В России будут мониторить дороги с помощью дронов

Проект будет запущен в 2021 году

Система мониторинга состояния автомобильных дорог в режиме реального времени может заработать в России в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», передает РИА ФАН.

В рамках мониторинга будут проверять степень загрязнения дорог и наличие ям и выбоин. Информацию планируют собирать из различных источников, в том числе от установленных вдоль дорог датчиков, видеосистем мониторинга на муниципальном транспорте, снимков с дронов и данных с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать видеопоток в облако.

Полученные данные будут автоматически анализироваться искусственным интеллектом и передаваться в информационные сводки губернаторов и в компании, отвечающие за дорожное полотно и уборку дорог.
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