Общество

13 минут назад

В Липецкой области определили лучших пожарных-добровольцев

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#пожарные #добровольцы
В Липецкой области определили лучших пожарных-добровольцев

Претендентам на победу пришлось пройти конкурсные испытания.

В Липецкой области завершились районные конкурсы «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны». Лучших пожарных-добровольцев определяли в Данковском, Лебедянском и Усманском районах, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. Команды-победители представят свои районы на областном смотре-конкурсе на «Лучшее подразделение ДПО Липецкой области». Он состоится 29 мая.

Лучшие пожарные-добровольцы в Данковском районе — это ДПД Ягодновского сельсовета, второе место заняли их коллеги из Требунского сельсовета, третье — из Березовского сельсовета. В Лебедянском районе лучшей оказалась ДПК «Мокрое», второе место — за ДПД Покрово-Казацкого сельского поселения, третье — у ДПД Слободского сельсовета. Среди добровольных пожарных дружин Усманского района лучшей признали ДПД села Сторожевое; второе место заняли их коллеги из села Поддубровка, третье — из села Студенки.

Подразделения добровольной пожарной охраны привлекаются к патрулированию населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, лесов, полей, которые находятся рядом с населёнными пунктами в пожароопасный период, и ведут профилактику.
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#пожарные #добровольцы

Комментарии (1)

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Викторм

5 минут назад
Она фото похоже, как путинский нищеброд колеса ворует !!!,А че , с голодухи ,ещё не то будет!!!
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