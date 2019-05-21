Общество

31 минуту назад

В Липецке построят две тренажерные и одну спортивную площадку

6 320
#тренажеры
В Липецке построят две тренажерные и одну спортивную площадку

Монтаж и строительство планируют завершить летом.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город» намерено в течение июня поставить в Липецке две новые тренажерные площадки. Комплексы добротных тренажеров для работы с собственным весом появятся у дома №6 по улице Доватора и во дворе дома №10 по улице Смургиса. Как рассказал GOROD48 директор «Спортивного города» Дмитрий Дубровский, установка тренажеров — это исполнение наказов избирателей. Проекты финансируются из «депутатского миллиона».

У дома №6 по Доватора поставят 5 тренажеров (в т.ч. маятник, твистер, жим от груди), во дворе на Смургиса — 7 тренажеров (гребной, гиперэкспензия и другие). Дмитрий Дубровский отметил, что тренажерные комплексы пользуются большим спросом у липчан старше 50 лет. Для многих занятия на них — часть лечебной профилактики заболеваний спины и тазобедренных суставов. Пенсионеры очень благодарят сотрудников «Спортивного города» за тренажеры. А вот подростки портят спортивную инфраструктуру. Муниципальные служащие потратили не один литр краски, чтобы закрасить похабные художества «творцов». Также шкодливые юнцы портят инвентарь, срывают таблички с комплексами упражнений. Найти на них управу практически невозможно, служащим приходится только взывать к совести родителей подростков.

Помимо новых тренажеров, к 1 сентября на улице Свиридова появится полноценная спортивная площадка. Пока проект находится в стадии согласования с архитекторами, энергетиками, коммунальщиками.
6 320
#тренажеры

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

6 минут назад
гостья, Я видел, тупорылые путиноиды- жертвы ЕГЭ ,пиво пьют !!!!! Ещё курит , Не сказать того * .
ответить

гостья

12 минут назад
а вот хоть статистику собрали как используются и нужны ли эти открытые тренажерные площадки? как их используют, кто-нибудь видел?
ответить

такСИСТКА анжелика

15 минут назад
Да кому они нужны в колхозном онкогородке
ответить

Викторм

16 минут назад
Ещё Максим Рыльский написал В стихотворении" Ильич и девочка "...." Как в голод девочку одну Ильич однажды встретил ...., И Ленин очень занят был, но взял с собой малышку, её согрел и накормил .....,достал с картинкой книжку ",Путин Botoxное -чмо, Сначала накорми людей ,Старый ,плешивый баран!. Больше 50 % уже голодают !
ответить

Вот это НОВОСТЬ!

21 минуту назад
А для ормян построят чё нить? Их в Липе - преобладающее большинство...
ответить

Ахламонов

22 минуты назад
Потом около каждого тренажера поставим кассиров, чтобы они собирали по 1400 рублей, как в марафоне.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области определили лучших пожарных-добровольцев
#пожарные #добровольцы
1
В Липецкой области определили лучших пожарных-добровольцев

13 минут назад

Общество
Движение на участке улицы Циолковского перекроют из-за ремонтных работ
3
Движение на участке улицы Циолковского перекроют из-за ремонтных работ

19 минут назад

Общество
Цвет настроения черный – «Пятёрочка» заключила пари с лейблом BlackStar.
Цвет настроения черный – «Пятёрочка» заключила пари с лейблом BlackStar.

30 минут назад

Общество
Липчане стали брать более скромные автокредиты
#автокредит #кредит #банк
12
Липчане стали брать более скромные автокредиты

50 минут назад

Общество
Липчанин не получил баню и отсудил три ее стоимости
#баня #права потребителя
6
Липчанин не получил баню и отсудил три ее стоимости

сегодня, 10:09

Общество
Елец примет фестиваль малых туристических городов России
#туризм #фестиваль
1
Елец примет фестиваль малых туристических городов России

сегодня, 09:11

Общество