В Липецке построят две тренажерные и одну спортивную площадку

Монтаж и строительство планируют завершить летом.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город» намерено в течение июня поставить в Липецке две новые тренажерные площадки. Комплексы добротных тренажеров для работы с собственным весом появятся у дома №6 по улице Доватора и во дворе дома №10 по улице Смургиса. Как рассказал GOROD48 директор «Спортивного города» Дмитрий Дубровский, установка тренажеров — это исполнение наказов избирателей. Проекты финансируются из «депутатского миллиона».



У дома №6 по Доватора поставят 5 тренажеров (в т.ч. маятник, твистер, жим от груди), во дворе на Смургиса — 7 тренажеров (гребной, гиперэкспензия и другие). Дмитрий Дубровский отметил, что тренажерные комплексы пользуются большим спросом у липчан старше 50 лет. Для многих занятия на них — часть лечебной профилактики заболеваний спины и тазобедренных суставов. Пенсионеры очень благодарят сотрудников «Спортивного города» за тренажеры. А вот подростки портят спортивную инфраструктуру. Муниципальные служащие потратили не один литр краски, чтобы закрасить похабные художества «творцов». Также шкодливые юнцы портят инвентарь, срывают таблички с комплексами упражнений. Найти на них управу практически невозможно, служащим приходится только взывать к совести родителей подростков.



Помимо новых тренажеров, к 1 сентября на улице Свиридова появится полноценная спортивная площадка. Пока проект находится в стадии согласования с архитекторами, энергетиками, коммунальщиками.