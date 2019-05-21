Общество

29 минут назад

Цвет настроения черный – «Пятёрочка» заключила пари с лейблом BlackStar.

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Цвет настроения черный – «Пятёрочка» заключила пари с лейблом BlackStar.

Цвет настроения черный – «Пятёрочка» заключила пари с лейблом BlackStar. Творческий вызов фанатам BlackStar бросила известная торговая сеть, совместно с компанией PepsiCо. В продаже в магазинах у дома по всей России появился «черный эксклюзив». Силами артистов Тимати и Егора Крида у привычных Lay’s и Pepsi, появились новые вкусы - чипсы Lay’s Black Star Burger и напиток Pepsi Dark Vanilla.

Всего выпущено 3 миллиона пачек и 3 миллиона бутылок. Суть челленджа проста – если до 31 мая весь объем серии будет распродан, то один из магазинов сети станет эксклюзивной чёрной «Пятёрочкой».

«Этой весной «Пятёрочка» стирает привычные границы и вновь удивляет своих гостей. Мы рады представить уникальные новинки от PepsiCo, разработанные с участием популярных артистов Тимати и Егора Крида эксклюзивно для покупателей нашей сети - Lay’s Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla. Мы призываем всех присоединиться к нашему челленджу и добиться, чтобы в итоге и «Пятёрочка» стала чёрной, окрасившись в любимый цвет наших звёзд», - комментирует запуск Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

Сейчас в соцсетях вызов активно обсуждают фанаты. Какой именно магазин станет чёрным, по итогам челленджа, пока не известно. Не исключено, что новый дизайн обретет один из кубанских магазинов у дома. Обязательно попробуйте #чёрныйэксклюзив от известных артистов и любимой торговой сети и поддержите возможность ребрендинга «Пятёрочки».

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