В Липецкой области байкер погиб на обочине дороги

Мотоциклист стоял, когда его и байк снесла "Скания"

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 мая в Елецком районе на автодороге М4 «Дон» 49-летний водитель автомобиля «Скания», по предварительным причинам, не учел боковой интервал и допустил наезд на стоящий на обочине мотоцикл «Сузуки». В результате погиб 43-летний мотоциклист.



Еще одно ДТП с водителями двухколесной мототехники произошло 20 мая в Лебедяни. Здесь в 19:50 на улице Карла Маркса 50-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Сузуки», столкнулась с мотоциклом «Днепр-11», двигавшемуся по главной дороге прямо. Им управлял 39-летний мотоциклист, пострадавший обращался в ГУЗ «Лебедянская МРБ».



В селе Аленино Грязинского района автобус «ПАЗ» под управлением 48-летнего водителя сбил 34-летнего велосипедиста. Пострадавший велосипедист с различными травмами был госпитализирован в ГУЗ «Грязинская МРБ».



В Липецке на площади Плеханова 43-летний водитель автомобиля «Нисан» допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 36-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя и пассажирка иномарки, все доставлялись в лечебные учреждения, после оказания помощи отпущены.



Фото: vk.com/elec_online



