Происшествия

44 минуты назад

В Липецкой области байкер погиб на обочине дороги

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#дтп
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В Липецкой области байкер погиб на обочине дороги

Мотоциклист стоял, когда его и байк снесла "Скания"

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 мая в Елецком районе на автодороге М4  «Дон» 49-летний водитель автомобиля «Скания», по предварительным причинам, не учел боковой интервал и допустил наезд на стоящий на обочине мотоцикл «Сузуки». В результате погиб 43-летний мотоциклист.

Еще одно ДТП с водителями двухколесной мототехники произошло 20 мая в Лебедяни. Здесь в 19:50 на улице Карла Маркса 50-летняя женщина, управлявшая автомобилем  «Сузуки», столкнулась с мотоциклом «Днепр-11», двигавшемуся по главной дороге прямо. Им управлял 39-летний мотоциклист, пострадавший обращался в ГУЗ «Лебедянская МРБ».

В селе Аленино Грязинского района автобус «ПАЗ» под управлением 48-летнего водителя сбил 34-летнего  велосипедиста. Пострадавший велосипедист с различными травмами был госпитализирован в  ГУЗ «Грязинская МРБ». 

В Липецке на площади Плеханова  43-летний водитель автомобиля «Нисан»  допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 36-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя и пассажирка иномарки, все доставлялись в лечебные учреждения, после оказания помощи отпущены.
  
Фото: vk.com/elec_online

4 1565
#дтп
1

Комментарии (4)

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Алиса

6 минут назад
Туда ему и дорога! Хрусты из подворотни.
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И чё будет?

23 минуты назад
Байк, поедешь и убьешь счета об столб? )))))))))))))
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Судьба всех хрустов

24 минуты назад
Сдохнуть на обочине в канаве. За то что на дорогах мешаются, трещат и почему то мнят из себя черт знает что.
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Байк

24 минуты назад
Попробуйте только напишете, желчные коментаторы
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