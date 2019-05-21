Общество

51 минуту назад

Липчане стали брать более скромные автокредиты

12 397
#автокредит #кредит #банк
Липчане стали брать более скромные автокредиты

Средняя величина займа снизилась почти на 10%.

С 676 182 рублей в феврале до 613 367 рублей в марте снизилась средняя величина автокредита в Липецкой области. Динамику объема отраслевых займов проследили аналитики национального бюро кредитных историй.

Объем автокредита у липчан в первом квартале снизился на 9,3%. Для сравнения, в Белгородской области размер кредита на покупку транспорта упал на 11,8% до 638 604 рублей, а в Воронежской области — всего на 5,2% до 602 228 рублей. Значительнее всего среди регионов Центрального Черноземья размер кредита упал в Тамбовской области — сразу на 14,7% до 595 461 рублей.

В целом по России средний размер автокредита составил 729,2 тысяч рублей, сократившись на 7,9% (или на 62,5 тысяч рублей) по сравнению с февралем 2019 года (791,7 тысяч рублей). В то же время количество проданных в кредит автомобилей в марте 2019 года выросло сразу на 44,6%.
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#автокредит #кредит #банк

Комментарии (12)

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Викторм

2 минуты назад
И что же ты можешь позволить то, И бегать за 1500₽ кросс от Путинучи ,вместе с Артамоновым ,(При этом можно петь песню..." Броня крепка и танки наши быстры "),А "че", очень патриотично!.
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И что же ты можешь позволить то

4 минуты назад
Епте, на 40 то???? Как раз купить кроссовки Гуччи?
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Викторм

9 минут назад
Ахламонов, Есть улицы "центральные"- Высокие и важные , Есть улицы у Путина , А есть у Артамон ...,Вот там бабла немерено,Но вот у нас одноэтажные.., Дырявые и безденежные и прокляты ,как тысячи чертей !!!
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такСИСТКА анжелика

13 минут назад
А ещё через годик ,такого как щас ,ваще не до кредитов будет
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Ахламонов

20 минут назад
Зачем вообще брать какие то кредиты. На зарплату в 190 миллионов в год, а в день это 520 тысяч рублей можно неплохо поживать.
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Викторм

21 минуту назад
Вообще, нацпроект Путина с гробами очень перспективен, Можно жить ( Как вампиры живут в гробах), Можно ездить (как в гробах на колёсах )...., И сразу можно похоронить !!!!. Три в одном !!!То ,ЧТО Нужно россиянам !.
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Викторм

25 минут назад
Епте, Нет, по статистике Путина больше 53тыЩ ₽!!!!!!.
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Викторм

26 минут назад
Весь автопром Путина -производство ГРОБОВ на колёсах .....-национальный проект ! Ура !.
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Епте

27 минут назад
Так ведь зарплата перевалила за 40 деревянных ,можем позволить !!!!
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Викторм

27 минут назад
На путинские гробы с колёсами ...,как раз хватит !.
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