Общество
51 минуту назад
Липчане стали брать более скромные автокредиты
12 397
Средняя величина займа снизилась почти на 10%.
С 676 182 рублей в феврале до 613 367 рублей в марте снизилась средняя величина автокредита в Липецкой области. Динамику объема отраслевых займов проследили аналитики национального бюро кредитных историй.
Объем автокредита у липчан в первом квартале снизился на 9,3%. Для сравнения, в Белгородской области размер кредита на покупку транспорта упал на 11,8% до 638 604 рублей, а в Воронежской области — всего на 5,2% до 602 228 рублей. Значительнее всего среди регионов Центрального Черноземья размер кредита упал в Тамбовской области — сразу на 14,7% до 595 461 рублей.
В целом по России средний размер автокредита составил 729,2 тысяч рублей, сократившись на 7,9% (или на 62,5 тысяч рублей) по сравнению с февралем 2019 года (791,7 тысяч рублей). В то же время количество проданных в кредит автомобилей в марте 2019 года выросло сразу на 44,6%.
Объем автокредита у липчан в первом квартале снизился на 9,3%. Для сравнения, в Белгородской области размер кредита на покупку транспорта упал на 11,8% до 638 604 рублей, а в Воронежской области — всего на 5,2% до 602 228 рублей. Значительнее всего среди регионов Центрального Черноземья размер кредита упал в Тамбовской области — сразу на 14,7% до 595 461 рублей.
В целом по России средний размер автокредита составил 729,2 тысяч рублей, сократившись на 7,9% (или на 62,5 тысяч рублей) по сравнению с февралем 2019 года (791,7 тысяч рублей). В то же время количество проданных в кредит автомобилей в марте 2019 года выросло сразу на 44,6%.
12 397
Викторм
И что же ты можешь позволить то
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