Общество

48 минут назад

Елец примет фестиваль малых туристических городов России

1 236
#туризм #фестиваль
Елец примет фестиваль малых туристических городов России

Встреча состоится в конце июня.

V Фестиваль малых туристских городов России пройдет в городе Ельце с 28 по 30 июня. Тема V фестиваля «Великая история в малом городе», уточняет администрация Ельца. Участники мероприятия узнают о знаковых исторических событиях, произошедших в четырнадцати малых туристических городах России — четырнадцати судьбах государства Российского.

Фестиваль малых городов России — это масштабное событие, призванное стать моделью для культурного обновления малых городов. Проект организован Ассоциацией малых туристских городов и проводится ежегодно в малом городе — члене Ассоциации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
1 236
#туризм #фестиваль

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ттт

7 минут назад
какой вам туризм? вы на постамент памятнику посмотрите, того кто такое сделал надо на конюшне выпороть. Уж если БУНИНА не смогли уважить то какое все остальное? Победите колхозное мышление в себе и жизнь наладится.
ответить

Еще в рубрике

В липецкой курятине нашли следы антибиотиков
#штраф #нарушение #антибиотик
11
В липецкой курятине нашли следы антибиотиков

сегодня, 08:52

Общество
В торговом центре нашли поддельные Adidas, Reebok, Nike и Gucci
#контрафакт #торговля #штраф
10
В торговом центре нашли поддельные Adidas, Reebok, Nike и Gucci

сегодня, 08:41

Общество
Липецкие дачи выросли в цене на 2,3%
#недвижимость #дача #цена
6
Липецкие дачи выросли в цене на 2,3%

сегодня, 08:16

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро!
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Состояние стадиона «Металлург» обсудили в мэрии Липецка
#стадион #реконструкция
46
Состояние стадиона «Металлург» обсудили в мэрии Липецка

вчера, 19:07

Общество
На водителя, сбившего 11-летнюю девочку, заведено уголовное дело
#дтп
2
На водителя, сбившего 11-летнюю девочку, заведено уголовное дело

вчера, 17:47

Общество