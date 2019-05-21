Елец примет фестиваль малых туристических городов России

Встреча состоится в конце июня.

V Фестиваль малых туристских городов России пройдет в городе Ельце с 28 по 30 июня. Тема V фестиваля «Великая история в малом городе», уточняет администрация Ельца. Участники мероприятия узнают о знаковых исторических событиях, произошедших в четырнадцати малых туристических городах России — четырнадцати судьбах государства Российского.



Фестиваль малых городов России — это масштабное событие, призванное стать моделью для культурного обновления малых городов. Проект организован Ассоциацией малых туристских городов и проводится ежегодно в малом городе — члене Ассоциации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.