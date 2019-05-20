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Липецкая вечЁрка: перекрытый проспект, мумия из общежития и матч на Городище

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: перекрытый проспект, мумия из общежития и матч на Городище

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 20 мая.

Около сотни комментариев оставлено под новостью «Следующий понедельник для липчан будет трудным: строители перекроют проспект Победы». С 26 мая автобусы всех перевозчиков поедут в объезд ремонтируемого участка по улице Меркулова. Мнения липчан разделились: кто-то рад ускоренному ремонту дороги, кто-то не согласен терпеть временные ограничения.

Свыше 12 000 читателей заинтересовались сообщением о пропавшей женщине, которую нашли мертвой под собственной кроватью. 6 мая в гости к одинокой пенсионерке пришли соцработники, но дверь им никто не открыл. На звонки никто не ответил. Ранее заявлялось, что дома ее «точно» не было. Сегодня нашли ее тело. Как и мумию в общежитии. А вот пропавшая на красной иномарке 9 мая липчанка жива и здорова.


Липчане активно обсуждают сообщение о том, что собиравшая средства на погорельцев-детей липчанка… подозревается в краже! Она недавно стала погорелицей: в начале мая в съемной квартире, где она жила с двумя малолетними детьми и своей мамой, произошел пожар. К счастью, пожарные прибыли вовремя и спасли людей, а вот имущество погибло в огне. Неравнодушные люди с помощью СМИ начали сбор средств в Интернете для этой семьи.

Тем временем липчане с позитивом приняли решение мэрии показать на экране Городища хоккейный матч.Посмотреть игру смогут все желающие. Вход бесплатный. Организаторы показа призывают зрителей взять с собой пледы и хорошее настроение. Решение провести трансляцию было принято в связи с многочисленными просьбами липчан. 
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#обзор #события #вечЁрка

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