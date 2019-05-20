Матч неиспользованных возможностей: «Металлург» обстучал штанги и перекладины, но не выиграл

Наша команда сохранила 3-е место, но в двух оставшихся турах места для осечки больше нет.

Липецкий «Металлург» на своем поле сыграл с «Рязанью» - 0:0, не использовав несколько стопроцентных возможностей для взятия ворот соперника.

Этот матч липчане вынуждены были проводить без одного из своих лидеров Романа Войделя, заработавшего в прошлом матче 4-ю желтую карточку. Заменивший его Сергей Белоусов тоже старался эффективно разрушать атаки соперников и обеспечивать переход в собственное наступление, но нехватка самого опытного футболиста команды не могла не сказаться.

Самым же активным на поле был набравший сумасшедшую форму к концу сезона Андрей Овчинников. Уже на 6-й минуте, сместившись со своего левого фланга, он прицельно «выстрелил» с линии штрафной – мяч прошел на полметра выше ворот.

Но в целом моменты возникали не часто. «Рязань» в середине первого тайма умудрилась переправить мяч в ворота хозяев, но всевидящий арбитр заметил, что перед этим мяч покинул пределы поля и гол, естественно, засчитан не был.

«Металлург» брал не количеством моментов, а их остротой. Ближе к перерыву Овчинников на фланге накрутил двух соперников и сделал передачу в центр штрафной на Александра Харина, который бил уже, по сути, по пустым воротам. Однако 39-летний вратарь и капитан «Рязани» Сергей Правкин умудрился среагировать на удар.

Нулевой счет первого тайма гнал «сталеваров» вперед после перерыва. Ведь ведущей борьбу за призовое место нашей команде крайне нежелательно терять очки. В самом начале тайма Овчинников убежал один на один с голкипером, попробовал перебросить через него мяч, но попал в перекладину. В следующий раз каркас ворот выручил липчан после изумительного продольного паса Харина на Сергея Чернышова, который обыграл защитника и что есть силы пробил в ближний угол. Удар со звоном приняла на себя штанга.

К слову, Чернышов впервые вышел на поле в стартовом составе после травмы и операции, перенесенной в марте. На 70-й минуте Сергей уступил свое место Руслану Ахвледиани, брошенному в бой, как последний атакующий довод. Но и это не помогло: опытные рязанцы в конце отодвинули игру от своих ворот, тщательно оберегая ничейный счет и не чураясь затяжками времени и тактикой мелкого фола.

На последних минутах «Металлург» получил право на штрафной с 17-ти метров – к мячу подошел Овчинников, накануне положивший в «девятки» два штрафных в Белгороде, где «сталевары» выиграли – 3:1. Последовал могучий удар, который лишь вышиб дух из рязанских футболистов, стоявших в стенке.

А вскоре вздох пронесся и по трибунам – вздох разочарования липецких болельщиков по поводу того, что «Металлург» отпустил «Рязань». Конкуренты из брянского «Динамо» выиграли 7-й матч из семи (!) в весенней части чемпионата, положив «на лопатки» белгородский «Салют» в домашнем матче – 3:1. Это позволило «партизанам» догнать нашу команду – у обоих клубов стало по 45 набранных очков. Однако с этого сезона первым дополнительным показателем являются результаты личных встреч, а здесь преимущество у «Металлурга»: 1:0 - в Липецке и 1:1 – в Брянске.

Поэтому Сергей Машнин и Ко удерживают «бронзовую» строчку, но больше оступаться нельзя. До завершения чемпионата нашей команде осталось провести два матча: 26 мая в Саратове с «Соколом» и 2 июня на своем поле с обнинским «Квантом». Две победы гарантируют третье место.

Брянску в следующем туре играть в гостях у «Рязани», а затем принимать дома «Сокол».

ФК «Металлург» - ФК «Рязань» - 0:0.

«Металлург»: 30. Алфимов, 3. Баульчев (31. Подковыров, 46), 29. Е. Фролов (К), 2. К. Титов, 36. Неплюев (17. Шадрин, 63), 18. Баязов, 47. Белоусов, 10. Овчинников, 11. Харин (6. Гамеев, 89), 7. Иванников, 84. С. Чернышов (9. Ахвледиани, 71).

«Рязань»: 27. Правкин (К), 24. С. Гущин, 8. Лабзин, 22. Абовян, 3. Никит. Гришин (26. Ваганов, 89), 17. Маричев, 5. Арт. Малахов, 4. Кулешов (18. Елисеев, 90), 7. Баев (20. Сентюрин, 86), 21. Корольков (15. Ващенко, 55), 23. Г. Журавлев.

Предупреждения: С. Чернышов, 18. Белоусов, 24. Е. Фролов, 45. Овчинников, 56 – Корольков, 17. Абовян, 62.

Судьи: Д. Смирнов, В. Медведев, В. Фалов (все Москва). Инспектор: Ю. Тихомиров (Южа, Ивановская обл.).

19 мая. Липецк. Стадион «Металлург». 1 200 зрителей.

Положение команд

М Команда И В Н П Р-М О 1 Торпедо М 24 18 5 1 40-15 59 2 Сокол 24 17 4 3 47-16 55 3 Металлург 24 13 6 5 40-23 45 4 Динамо Бк 24 14 3 7 39-20 45 5 Зоркий 24 10 6 8 40-26 36 6 Калуга 24 9 5 10 29-29 32 7 Химик 24 9 4 11 24-30 31 8 Ротор-2 24 9 2 13 28-44 29 9 Рязань 24 7 7 10 24-29 28 10 Квант 24 6 10 8 31-31 28 11 Салют 24 6 9 9 21-29 27 12 Сатурн 24 4 8 12 19-34 20 13 Строгино 24 4 2 18 15-42 14 14 Химки-М 24 1 11 12 21-50 14

Бомбардиры: Дмитрий Лаврищев (Ротор-2) - 13 (0 с пен.). Иван Сергеев (Торпедо М) - 12 (0). Николай Иванников (Металлург) - 12 (3). Федор Дворников (Сокол) - 11 (0). Андрей Волгин (Калуга) - 10 (0). Андрей Овчинников (Металлург) - 8 (1). Евгений Дудиков (Сокол) - 8 (6).