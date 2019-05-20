Чемпиону Липецкой области по бильярду… 14 лет

Впрочем. нашествием молодежи в бильярде уже давно никого не удивишь.

Торжеством молодости над опытом завершился в минувшие выходные чемпионат области по бильярду.

В соревнованиях по комбинированной пирамиде участвовали 17 человек, а в финале сошлись два самых юных участника Дмитрий Бугро, которому только 1 июня исполнится 15 лет и Артем Неверов, старше своего оппонента на год. В итоге и здесь победу одержал … более молодой спортсмен – Дмитрий Бугро.

Обе «звездочки» липецкого бильярда занимаются у известного тренера Александра Митина. Путь их к финалу получился разным: Неверов «выносил» всех соперников с сухим счетом – 3-0.

Будущий победитель Бугро начал с того, что проиграл первому же сопернику 46-летнему Александру Мирзаханову – 1-3. Дмитрий опустился в нижнюю часть сетки. Но там принялся побеждать всех подряд. Историческая встреча случилась в четвертьфинале: ученик Бугро против своего учителя Александра Митина. Спор решался в заключительной (контровой) партии, в которой воспитанник превзошел тренера и прошел дальше – 3-2.

Третье место поделили уступившие «молодым, да ранним» в полуфиналах Владимир Белоусов и Александр Мирзаханов, у которого Бугро взял реванш – 3-0.

Как рассказал GOROD48 Александр Митин, теперь его ученикам предстоит участие в очень серьезном турнире – Кубке мира по комбинированной пирамиде с 10 июня в Москве.



Тренер Александр Митин (в центре) вместе со своими учениками Дмитрием Бугро (слева) и Артемом Неверовым.

