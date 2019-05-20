Общество

сегодня, 15:37

На нескольких улицах Липецка отключат свет и воду

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#отключение
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На нескольких улицах Липецка отключат свет и воду
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 
22 мая с 10:00 до 20:00 

- по ул. Московская, 129; 131; 137; 135; 133; 139; 141; 143; 145; 147; пр-д Кувшинова, 7; 10; 10а;

- частный сектор: ул. Пригородная; ул. Верхняя; ул. 1-я Крымская; ул. 2-я Крымская; ул. Кирова; ул. Киевская. 

Также в связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах:

с 22 по 24 мая с 09:00 до 17:00 по ул. Индустриальная, ул. Смоленская, ул. Сенная, ул. Садовая, ул. Буденного, ул. Зоологическая, ул. Сырская,  ул. Полярная,  ул. Речная,  ул. Небесная,  пер. Рядовой;  

с 22 по 23 мая с 09:00 до 16:00 по ул. Жактовская, ул. Рудничная, ул. Ударников, ул. Паровозная,  ул. Поселковая, ул. Ново-Весовая, СНТ «Ударник».     
   


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#отключение
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Комментарии (2)

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хохленок

27 минут назад
В укропии газ тоже отключают в такой ситуации
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Анна

сегодня, 16:01
После каждого такого отключения воду не возможно пить запах технический. Мало того он держится почти неделю. Даже и кяпячоный, варить ( что либо)тоже не возможно.
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