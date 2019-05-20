На нескольких улицах Липецка отключат свет и воду

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

22 мая с 10:00 до 20:00



- по ул. Московская, 129; 131; 137; 135; 133; 139; 141; 143; 145; 147; пр-д Кувшинова, 7; 10; 10а;



- частный сектор: ул. Пригородная; ул. Верхняя; ул. 1-я Крымская; ул. 2-я Крымская; ул. Кирова; ул. Киевская.



Также в связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах:



с 22 по 24 мая с 09:00 до 17:00 по ул. Индустриальная, ул. Смоленская, ул. Сенная, ул. Садовая, ул. Буденного, ул. Зоологическая, ул. Сырская, ул. Полярная, ул. Речная, ул. Небесная, пер. Рядовой;



с 22 по 23 мая с 09:00 до 16:00 по ул. Жактовская, ул. Рудничная, ул. Ударников, ул. Паровозная, ул. Поселковая, ул. Ново-Весовая, СНТ «Ударник».







