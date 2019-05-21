Долги за электричество обходятся дорого

Липецкая энергосбытовая компания из-за долгов обесточила больше сотни фирм региона

Строительной компании, которая возводит жилой комплекс по улице Ударников в Липецке, хорошо известно, что первый платеж за электроэнергию вносится до 10 числа текущего месяца, второй - до 25, третий - в следующем месяце до 18 числа. Но с начала года фирма ни разу не заплатила по счетам, при этом жилье в новостройке активно распродается. Все эти месяцы застройщику начисляют неустойку. Ошибки в организации оплат уже обошлись строителям в 70 тысяч рублей и это не предел. А с конца апреля высотка стоит без электричества, документы на взыскание долгов Липецкая энергосбытовая компания передала в суд.

Бизнесвумен, которая владеет пунктом приема металлолома в городе Грязи, вероятно предпочитает и вовсе не вспоминать о том, что ее предприятие потребляет киловатт-часы. С декабря прошлого года фирма не заплатила ни разу. На уведомление об ограничении там, видимо, как и на выставленные счета на общую сумму 296 тысяч рублей, внимания не обратили. В результате, пункт приема обесточили, бизнесвумен осталась без работы и с долгами.

Не оплачивают счета вовремя около 5% всех организаций. Каждый должник получает уведомление об ограничении. После этого он обязан погасить долги или сам ввести ограничение, иначе ему назначат штраф до 200 тысяч рублей, а также дисквалифицируют руководителя на срок до 3 лет. Если организация не хочет платить и вводить ограничение, то ее все равно отключают принудительно.

- С начала года неплательщики получили больше тысячи уведомлений об ограничении. Большинство компаний не стали дожидаться, пока предприятие или офис обесточат, и полностью погасили долги на сумму 284 млн рублей. Около сотни организаций допустили ограничение, и сразу же после этого нашли 11 млн рублей на оплату счетов. Таким образом, без электроэнергии сейчас находятся чуть меньше двух десятков фирм, которые не позаботились о финансировании электроснабжения своего производства. Все это в очередной раз доказывает, что бизнес может платить вовремя, но предпочитает увеличивать свои расходы за счет неустойки»,- разъяснил ситуацию с неплатежами Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК.

Самовольно подключаться к электросетям тем, кого обесточили, Липецкая энергосбытовая компания не рекомендует. При проверке предприятию выпишут штраф до 200 тысяч рублей и акт безучетного потребления. Нарушение пломбы или подключение до учета обойдутся в десятки раз дороже, чем оплата по счетчику. К тому же это не только незаконно, но и небезопасно. Вмешательство в работу системы учета может закончиться замыканием и привести к пожару.



"PR"

