Общество

5 минут назад

Липецк украсят в бело-желто-зеленых тонах

18
#День города #украшение
Липецк украсят в бело-желто-зеленых тонах

Город начинает готовиться к празднику.

Городской центр рекламы начал готовиться ко Дню города в 2019 году. На оформление Липецка к проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга, готовы потратить до 720 000 рублей.

На эту сумму к празднику украсят 18 районов Липецка. Это Городище, памятник Клюеву, кольцо 9 микрорайона, кольцо Трубного завода, кольцо Неделина — 50 лет НЛМК, клумба у железнодорожного вокзала, улица Гагарина, мост Лебедянского шоссе, Сокольский мост, площадь Плеханова, площадь Танкистов, площадка у автовокзала, клумба на Кольцевой, площадь Победы, пересечение улицы Советской и Театральной площади, саму Театральную площадь, площади Петра Великого и Героев.

Электронный аукцион запланирован на 31 мая. Флаги — зеленых, желтых и белых цветов - и конструкции крепежа должны быть готовы к 8 июля. При успешном завершении тендера Липецк украсят к 15 июля. Украшения снимут к 23 июля. Услуги оплатят из городского бюджета.
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#День города #украшение

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