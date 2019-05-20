Липецк украсят в бело-желто-зеленых тонах

Город начинает готовиться к празднику.

Городской центр рекламы начал готовиться ко Дню города в 2019 году. На оформление Липецка к проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга, готовы потратить до 720 000 рублей.



На эту сумму к празднику украсят 18 районов Липецка. Это Городище, памятник Клюеву, кольцо 9 микрорайона, кольцо Трубного завода, кольцо Неделина — 50 лет НЛМК, клумба у железнодорожного вокзала, улица Гагарина, мост Лебедянского шоссе, Сокольский мост, площадь Плеханова, площадь Танкистов, площадка у автовокзала, клумба на Кольцевой, площадь Победы, пересечение улицы Советской и Театральной площади, саму Театральную площадь, площади Петра Великого и Героев.



Электронный аукцион запланирован на 31 мая. Флаги — зеленых, желтых и белых цветов - и конструкции крепежа должны быть готовы к 8 июля. При успешном завершении тендера Липецк украсят к 15 июля. Украшения снимут к 23 июля. Услуги оплатят из городского бюджета.