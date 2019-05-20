Происшествия

5 минут назад

Пропавшая в майские праздники женщина найдена мертвой

142
#поиск пропавших
Пропавшая в майские праздники женщина найдена мертвой

Труп женщины обнаружен в ее собственной квартире

Пропавшая в Липецке 63-летняя женщина найдена мертвой, стало известно GOROD48. 

6 мая в гости к одинокой пенсионерке пришли соцработники, но дверь им никто не открыл. На звонки никто не ответил. Ранее заявлялось, что дома ее «точно» не было.

Однако сегодня ее квартира была вновь открыта после того, как оттуда пошел резкий запах. После повторных поисков тело женщины нашли под кроватью. Следов насильственной смерти на теле не обнаружены.
142
#поиск пропавших

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