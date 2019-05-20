Трупы крупного бизнесмена и его жены обнаружили в коттедже под региональном центром

Вместе с семьей убили персонального водителя.

Тройное убийство произошло в поселке Ростоши под Оренбургом. Как сообщает региональное управление СК, 20 мая в частном жилом доме были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти. Орудием тройного убийства стало холодное оружие.



По данному факту уже возбуждено уголовное дело, поскольку усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного Кодекса РФ - убийство двух и более лиц. Обстоятельства происшествия выясняются, лица, причастные к преступлению, устанавливаются. Расследование продолжается.