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Трупы крупного бизнесмена и его жены обнаружили в коттедже под региональном центром

307
#убийство
Трупы крупного бизнесмена и его жены обнаружили в коттедже под региональном центром

Вместе с семьей убили персонального водителя.

Тройное убийство произошло в поселке Ростоши под Оренбургом. Как сообщает региональное управление СК, 20 мая в частном жилом доме были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти. Орудием тройного убийства стало холодное оружие.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело, поскольку усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного Кодекса РФ - убийство двух и более лиц. Обстоятельства происшествия выясняются, лица, причастные к преступлению, устанавливаются. Расследование продолжается.
307
#убийство

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