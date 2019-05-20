В России

6 минут назад

Загитова может попасть на штраф

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#Алина Загитова #нарушение ПДД
Загитова может попасть на штраф

Чемпионка села за руль без прав.

В столице Удмуртии суд рассмотрит материалы о нарушении Правил дорожного движения со стороны победительницы Олимпийских игр и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, пишет издание «Иж-Лайф». Её могут оштрафовать за вождение без прав и непристегнутый ремень безопасности. 16-летняя спортсменка выложила в сеть видео, где она самостоятельно управляет автомобилем.


Непродолжительная поездка известной спортсменки без прав за рулем не осталась незамеченной правоохранительными органами: материалы дела уже направлены на рассмотрение в ГИБДД. Материалы уже направлены в ГИБДД ОВД Ленинского района Ижевска. Спортсменке грозит штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, уточняет «Газета.ру».
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#Алина Загитова #нарушение ПДД

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