В России
6 минут назад
Загитова может попасть на штраф
Чемпионка села за руль без прав.
В столице Удмуртии суд рассмотрит материалы о нарушении Правил дорожного движения со стороны победительницы Олимпийских игр и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, пишет издание «Иж-Лайф». Её могут оштрафовать за вождение без прав и непристегнутый ремень безопасности. 16-летняя спортсменка выложила в сеть видео, где она самостоятельно управляет автомобилем.
Непродолжительная поездка известной спортсменки без прав за рулем не осталась незамеченной правоохранительными органами: материалы дела уже направлены на рассмотрение в ГИБДД. Материалы уже направлены в ГИБДД ОВД Ленинского района Ижевска. Спортсменке грозит штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, уточняет «Газета.ру».
Непродолжительная поездка известной спортсменки без прав за рулем не осталась незамеченной правоохранительными органами: материалы дела уже направлены на рассмотрение в ГИБДД. Материалы уже направлены в ГИБДД ОВД Ленинского района Ижевска. Спортсменке грозит штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, уточняет «Газета.ру».