В мире
12 минут назад
В финале «Игры престолов» нашли ляпы
Вышла последняя серия масштабного проекта HBO.
Самая последняя серия "Игры престолов" тоже не обошлась без досадного ляпа - как и две предыдущие. В ходе сцены, где заседает Совет Лордов Вестероса за ногой Сэмвелла Тарли коварно спряталась пластиковая бутылка с водой. И вполне зримо оттуда выглядывает, указывает «Российская газета». Самые внимательные обнаружили ещё одну бутылку - за ногой сира Давоса.
Сериал по мотивам серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина начали показывать в 2011 году, напоминает издание «Сноб». Первые шесть сезонов состояли из 10 серий, седьмой — из семи. Последний, восьмой сезон сериала состоит из шести эпизодов. Его начали снимать еще в 2017 году, а для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» собирались снять несколько вариантов финальной серии.
Премьера последнего, восьмого сезона, состоящего из шести серий, состоялась в апреле, пишут «Известия». 4 мая актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис, назвала последние серии популярного телешоу «полным безумием» и посоветовала поклонникам найти телевизор побольше.
Сериал по мотивам серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина начали показывать в 2011 году, напоминает издание «Сноб». Первые шесть сезонов состояли из 10 серий, седьмой — из семи. Последний, восьмой сезон сериала состоит из шести эпизодов. Его начали снимать еще в 2017 году, а для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» собирались снять несколько вариантов финальной серии.
Премьера последнего, восьмого сезона, состоящего из шести серий, состоялась в апреле, пишут «Известия». 4 мая актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис, назвала последние серии популярного телешоу «полным безумием» и посоветовала поклонникам найти телевизор побольше.