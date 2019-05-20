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12 минут назад

В финале «Игры престолов» нашли ляпы

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#Игра престолов
В финале «Игры престолов» нашли ляпы

Вышла последняя серия масштабного проекта HBO.

Самая последняя серия "Игры престолов" тоже не обошлась без досадного ляпа - как и две предыдущие. В ходе сцены, где заседает Совет Лордов Вестероса за ногой Сэмвелла Тарли коварно спряталась пластиковая бутылка с водой. И вполне зримо оттуда выглядывает, указывает «Российская газета». Самые внимательные обнаружили ещё одну бутылку - за ногой сира Давоса.

Сериал по мотивам серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина начали показывать в 2011 году, напоминает издание «Сноб». Первые шесть сезонов состояли из 10 серий, седьмой — из семи. Последний, восьмой сезон сериала состоит из шести эпизодов. Его начали снимать еще в 2017 году, а для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» собирались снять несколько вариантов финальной серии.

Премьера последнего, восьмого сезона, состоящего из шести серий, состоялась в апреле, пишут «Известия». 4 мая актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис, назвала последние серии популярного телешоу «полным безумием» и посоветовала поклонникам найти телевизор побольше.
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#Игра престолов

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