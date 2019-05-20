77% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

1046 жилых домов введено в эксплуатацию в Липецкой области в январе-апреле, всего в них 1994 квартиры.

Общая площадь введенных жилых зданий составила 245,8 тыс. кв. метров, или 94,4% от прошлогоднего.



188,3 тыс. квадратных метров построены населением Липецкой области за счет собственных и заемных средств — это 77% от всего введенного жилья. По сравнению с прошлым годом ввод индивидуального жилья уменьшился на 10,3 тыс. кв. метров.



Всего в расчете на 1000 человек населения построено 214,8 кв. метров жилья, сообщает Липецкстат.



