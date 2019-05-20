Общество

15 минут назад

77% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

81
#строительство
77% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

1046 жилых домов введено в эксплуатацию в Липецкой области в январе-апреле, всего в них 1994 квартиры. 

Общая площадь введенных жилых зданий составила 245,8 тыс. кв. метров, или 94,4% от прошлогоднего.

188,3 тыс. квадратных метров построены населением Липецкой области за счет собственных и заемных средств — это 77% от всего введенного жилья. По сравнению с прошлым годом ввод индивидуального жилья уменьшился на 10,3 тыс. кв. метров. 

Всего в расчете на 1000 человек населения построено 214,8 кв. метров жилья, сообщает Липецкстат. 

81
#строительство

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