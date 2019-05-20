В мире

36 минут назад

Результаты «Евровидения» могут отменить

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#Евровидение
Результаты «Евровидения» могут отменить

Ролик с песней победителя загрузили в Сеть в 2017 году.

Результаты «Евровидения» могут отменить из-за нарушения, допущенного победителем конкурса. Артист из Нидерландов Дункан Лоуренс выпустил свою песню задолго до конкурса, а это противоречит правилам, пишут «Известия». Композиция Arcade появилась на YouTube в 2017 году. Видео свидетельствует, что Лоуренс уже исполнял ее два года назад на живом выступлении в рамках проекта The Student Late Show. При этом, по правилам «Евровидения», песни участников должны быть выпущены не раньше 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

Члены жюри «Евровидения-2019» не собираются аннулировать результаты победителя Дункана Лоуренса. И это несмотря на то, что певец из Нидерландов грубо нарушил одно из основных правил, акцентирует внимание «5 канал». Организаторы шоу оговорили, что в случае, если песня была опубликована в социальных сетях для широкой аудитории, то певцу необходимо сообщить об этом представителям «Евровидения», которые оценят ее шансы на участие в конкурсе.

Воутер Харди, продюсер победителя Евровидения-2019 Дункана Лоуренса, прокомментировал обвинения в нарушении правил песенного конкурса, которые обрушились на исполнителя после оглашения результатов финала. Продюсер артиста пояснил, что композиция создавалась на протяжении нескольких лет и было записано несколько ее версий. В том числе и та, на которую обратили внимание в Сети, пишет «Вечерняя Москва».

«Евровидение-2019» проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. По итогам голосования жюри и зрителей в финале победивший представитель Нидерландов набрал 492 балла. Россиянин Сергей Лазарев выступил с композицией Scream и занял третье место, набрав 369 баллов.
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#Евровидение

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