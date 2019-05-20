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44 минуты назад
29 заключенных погибли во время беспорядков в колонии
Бунт произошел в Таджикистане.
В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого были убиты три охранника и 29 заключенных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции Таджикистана.
- Организаторами беспорядков стали члены террористическо-экстремистской и запрещенной законом организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод,... Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло, - указывается в официальном сообщении главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана.
Известно, что одним из руководителей бунта был Бехрузи Гулмурод — сын бывшего командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова, который был убит в Сирии, уточняет РБК. Организаторы бунта взяли в заложники трех сотрудников колонии и убили их, а затем выпустили из штрафного изолятора восьмерых осужденных, также входивших в ИГ.
После этого «с целью устрашения» они «зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключённым», уточнили в RT. Члены этой группы подожгли медицинскую часть колонии, взяли в заложники нескольких осуждённых и с целью побега напали на сотрудников учреждения.
- В результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, 35 были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены, — добавили в Минюсте.
Всего в колонии содержатся порядка 1500 заключенных.
- Организаторами беспорядков стали члены террористическо-экстремистской и запрещенной законом организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод,... Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло, - указывается в официальном сообщении главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана.
Известно, что одним из руководителей бунта был Бехрузи Гулмурод — сын бывшего командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова, который был убит в Сирии, уточняет РБК. Организаторы бунта взяли в заложники трех сотрудников колонии и убили их, а затем выпустили из штрафного изолятора восьмерых осужденных, также входивших в ИГ.
После этого «с целью устрашения» они «зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключённым», уточнили в RT. Члены этой группы подожгли медицинскую часть колонии, взяли в заложники нескольких осуждённых и с целью побега напали на сотрудников учреждения.
- В результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, 35 были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены, — добавили в Минюсте.
Всего в колонии содержатся порядка 1500 заключенных.