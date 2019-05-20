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52 минуты назад
Президент распустил парламент и правительство
Зеленский сделал первое заявление в качестве главы Украины.
В понедельник утром состоялась инаугурация: Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства. Президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации в зале Верховной рады объявил, что распускает украинский парламент, сообщает RT. Также Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку.
Также Зеленский попросил депутатов за два месяца до окончания полномочий принять ряд важных законов, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и "многострадальный избирательный кодекс", дополняют «Вести».
21 апреля 2019 года юморист и актер Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины, набрав около 73 процентов. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко.
Также Зеленский попросил депутатов за два месяца до окончания полномочий принять ряд важных законов, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и "многострадальный избирательный кодекс", дополняют «Вести».
21 апреля 2019 года юморист и актер Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины, набрав около 73 процентов. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко.