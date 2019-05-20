В мире

52 минуты назад

Президент распустил парламент и правительство

151
#инаугурация #Зеленский
Президент распустил парламент и правительство

Зеленский сделал первое заявление в качестве главы Украины.

В понедельник утром состоялась инаугурация: Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства. Президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации в зале Верховной рады объявил, что распускает украинский парламент, сообщает RT. Также Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку.

Также Зеленский попросил депутатов за два месяца до окончания полномочий принять ряд важных законов, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и "многострадальный избирательный кодекс", дополняют «Вести».

21 апреля 2019 года юморист и актер Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины, набрав около 73 процентов. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко.
151
#инаугурация #Зеленский

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В финале «Игры престолов» нашли ляпы
#Игра престолов
В финале «Игры престолов» нашли ляпы

13 минут назад

В мире
Трамп: американские компании уходят из Китая
#торговая война #США #Китай
Трамп: американские компании уходят из Китая

31 минуту назад

В мире
Результаты «Евровидения» могут отменить
#Евровидение
Результаты «Евровидения» могут отменить

38 минут назад

В мире
29 заключенных погибли во время беспорядков в колонии
#бунт #колония
29 заключенных погибли во время беспорядков в колонии

45 минут назад

В мире
Эксперты заявили о способности Ирана создать атомную бомбу за год
Эксперты заявили о способности Ирана создать атомную бомбу за год

сегодня, 08:04

В мире
Мужчина напал на Арнольда Шварценеггера на соревнованиях (ВИДЕО)
#Шварценеггер #нападение
Мужчина напал на Арнольда Шварценеггера на соревнованиях (ВИДЕО)

вчера, 09:09

В мире