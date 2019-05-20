Общество
сегодня, 11:19
На ремонт концертного зала выделили 106 млн рублей
Но дорогостоящий тендер разыграть не удалось.
Региональный колледж искусств им.Игумнова провел тендер на ремонт своего концертного зала. На услуги строителей были готовы потратить 106 041 050 рублей, но тендер не состоялся. В ходе рассмотрения документов единственная заявка, поступившая от липецких строителей, была отклонена. Аукцион признан несостоявшимся, так как заявка не соответствовала установленным требованиям.
В 106 041 050 рублей оценена услуга по ремонту помещений и архитектурной акустики концертного зала, именно поэтому обновление оценено в столь крупную сумму. Ее выделили из бюджета Липецкой области. Согласно данным из технической документации к тендеру, основным функциональным назначением реконструируемого здания концертного зала является проведение массовых мероприятий, связанных с культурной жизнью города, а также организации на базе колледжа искусств студии звукозаписи. Перед ремонтом концертного зала эксперты разработали специальные системы освещения помещения, монтажа в нем аппаратуры таким образом, чтобы они создавали минимальные шумы. В сумму тендера включено обновление сцены, оборудование студии звукозаписи.
При успешном завершении тендера ремонт могли бы закончить к 25 ноября 2019 года.
В 106 041 050 рублей оценена услуга по ремонту помещений и архитектурной акустики концертного зала, именно поэтому обновление оценено в столь крупную сумму. Ее выделили из бюджета Липецкой области. Согласно данным из технической документации к тендеру, основным функциональным назначением реконструируемого здания концертного зала является проведение массовых мероприятий, связанных с культурной жизнью города, а также организации на базе колледжа искусств студии звукозаписи. Перед ремонтом концертного зала эксперты разработали специальные системы освещения помещения, монтажа в нем аппаратуры таким образом, чтобы они создавали минимальные шумы. В сумму тендера включено обновление сцены, оборудование студии звукозаписи.
При успешном завершении тендера ремонт могли бы закончить к 25 ноября 2019 года.
Карл
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петя