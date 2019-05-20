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сегодня, 11:15

В Липецке на два дня введут «сухой закон»

13 1766
#последний звонок
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В Липецке на два дня введут «сухой закон»

В Липецке ограничат продажу алкоголя в дни празднования последнего звонка

Управление потребительского рынка администрации Липецка информирует предпринимателей и липчан о том, что согласно региональному законодательству «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области», не допускается розничная продажа алкоголя в дни проведения в липецких школах последних звонков. В соответствии с письмом городского департамента образования мероприятия состоятся 23 и 25 мая. В эти дни продажа алкоголя запрещена, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Фото: lipetskcity.ru

 
13 1766
#последний звонок
1

Комментарии (13)

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Карл

2 минуты назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Викторм

4 минуты назад
Да что ж за полудурки в этом управлении сидят? Из года в год эта бредятина! Да выпускники с зимы уже запаслись этим алкоголем. Наших депутатов и половину администраций можно смело разгонять. Из-за врожденного идиотизма и вредительской деятельности. Толку от них как с козла молока...
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просто так

8 минут назад
Уже давно самогон пьем
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Туджик

19 минут назад
Есть соли миксы подешевели уже затерялись.
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ССЕЛКИ

25 минут назад
Школьники сильно садятся на спайсы.Родители повнимательнее к своим чадам.
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Гость

45 минут назад
Полный бред мы уже затаились ,два ящика водяры ждут нас?
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Э

51 минуту назад
Воруй, хапай, тащи - лозунг Путина , Поить,,поить ,поить- наш лозунг !.
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Все пивнушки и кабаки

52 минуты назад
Срочно активизировать свою работу !!!, Можно сладко заработать на дураке Путине!!!.
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Свято место, пусто не бывает!

сегодня, 11:29
Вместо алкоголя- наркотики!.
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В эти дни

сегодня, 11:28
Необходимо массированная продавать наркотики , Если губернатор и президент такие тупорылые , Альтернатива самогон и наркотики !!!.
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