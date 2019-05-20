В Липецке на два дня введут «сухой закон»

В Липецке ограничат продажу алкоголя в дни празднования последнего звонка

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Управление потребительского рынка администрации Липецка информирует предпринимателей и липчан о том, что согласно региональному законодательству «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области», не допускается розничная продажа алкоголя в дни проведения в липецких школах последних звонков. В соответствии с письмом городского департамента образования мероприятия состоятся 23 и 25 мая. В эти дни продажа алкоголя запрещена, сообщает пресс-служба администрации Липецка.