Общество
сегодня, 11:15
В Липецке на два дня введут «сухой закон»
13 1766
В Липецке ограничат продажу алкоголя в дни празднования последнего звонка
Управление потребительского рынка администрации Липецка информирует предпринимателей и липчан о том, что согласно региональному законодательству «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области», не допускается розничная продажа алкоголя в дни проведения в липецких школах последних звонков. В соответствии с письмом городского департамента образования мероприятия состоятся 23 и 25 мая. В эти дни продажа алкоголя запрещена, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Фото: lipetskcity.ru
Фото: lipetskcity.ru
13 1766
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Все пивнушки и кабаки
Свято место, пусто не бывает!
В эти дни