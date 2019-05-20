Происшествия

58 минут назад

При наезде автобуса на «лежачего полицейского» пострадали трое пассажиров

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#дтп
При наезде автобуса на «лежачего полицейского» пострадали трое пассажиров

За минувшие выходные в аварии попадали водители, пешеходы, скутеристы, велосипедисты. Среди получивших травмы есть дети.

17 мая в Липецке в18:05 на ул. Кривенкова  32-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Рав», допустила наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 10-летнего велосипедиста. Пострадавший мальчик доставлен в ЛОДКБ г. Липецка, после оказания помощи отпущен. Предварительная вина водителя иномарки – нарушение правил проезда пешеходного перехода. Окончательные причины  ДТП будут установлены в ходе административного расследования. 

В эти же сутки в Липецке в 21:10 на ул. З. Космодемьянской  25-летний  водитель автомобиля  «Мазда» допустил наезд вне зоны пешеходного перехода на 45-летнего пешехода. Пострадавший  доставлен в ГБ №3 г. Липецка, госпитализирован. 

В эти же сутки в Тербунском районе  около 17:55 на  автодороге "Тербуны- Васильевка - Малые Борки" 37-летний водитель скутера «Racer», двигаясь по обочине,  допустил столкновение с металлическим дорожным ограждением. Пострадавший был госпитализирован в ГУЗ  «Тербунская МРБ». 

18 мая в г. Грязи в 17:20 на ул. Орджоникидзе на  автодороге "Липецк-Грязи"  32-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос»  допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21310» под управлением 41-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя, один из которых был госпитализирован, второй после оказания помощи отпущен.  Причины дорожной аварии определит административное расследование.

В эти же сутки в Лебедяни в 9:45 на ул. Студенческая 70-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21154», допустил наезд на  72-летнюю велосипедистку. Женщина была госпитализирована в ГУЗ «Лебедянская МРБ». Предварительная вина велосипедистки, которая, двигаясь по краю проезжей части попутного направления, совершила выезд на проезжую часть с целью ее пересечения. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе административного расследования.

В Ельце в 13:00 на ул. Коммунаров 36-летний водитель, управляя автомобилем «Ровер», допустил столкновение с  автомобилем «ВАЗ-2102» под управлением 34-летнего водителя. В ДТП пострадал двухлетний ребенок, пассажир автомобиля «ВАЗ-2102». Он  доставлялся в травмпункт ГУЗ «Елецкая городская детская больница», назначено амбулаторное лечение. Предварительная вина водителя автомобиля «Ровер», который, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2102». 

19 мая в Липецке в 01:10 на Воронежском шоссе 55-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», допустил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 49-летнего пешехода. Пострадавший  доставлялся в ГБ СМП №1, госпитализирован. Предварительная причина ДТП - нарушение  водителем правил проезда пешеходного перехода.

В эти же сутки в Липецком районе в 18:40 в селе Боринское на ул. Чайковского 62-летний водитель автобуса «КАВЗ», по предварительным сведениям, двигаясь со скоростью, не обеспечивавшей постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил наезд  на искусственную неровность. В результате пострадали трое женщин, пассажиров транспортного средства,  29-ти, 54-х и 58-ми лет, ударившись о сиденья автобуса.  Все пострадавшие обращались в лечебное учреждение. Окончательные причины совершения ДТП будут установлены в ходе   расследования. 

За прошедшие трое суток сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области  выявлено 5498 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 19 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 216. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4420 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 84 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает  УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
3 967
#дтп

Комментарии (3)

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епти

17 минут назад
полицейский он и в африке полицейский! даже в любой позе....
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А кто говорил

20 минут назад
Что на ментов можно наезжать , Вон какие последствия !.
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Абалдеть!!!

27 минут назад
При наезде автобуса на лежачего полицейского пострадали трое пассажиров. А лежачий полицейский? Отряхнулся и пошел домой? Терминатор...
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