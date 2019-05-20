Липчанина признали банкротом с долгом в 55 млн рублей

Мужчина погорел на бизнесе.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 48-летнего бывшего бизнесмена из Покрово-Казацкой слободы Лебедянского района. Мужчина ранее был предпринимателем, но не смог вернуть займы.



Банк решил обратиться в суд с требованием признать липчанина банкротом прошлой осенью. Сперва в отношении разорившегося предпринимателя ввели реструктуризацию долгов, но стороны не смогли договориться о нюансах платежей. Тогда вопрос расчета с долгами перешел в русло продажи имущества бывшего бизнесмена, так как липчанин не имеет достаточного объема средств для погашения обязательств. Общая сумма кредиторской задолженности составляет 54 991 569 рублей.



Суд признал индивидуального предпринимателя несостоятельным. Банкроту придется расстаться с имуществом. На то, чтобы найти активы должника и распродать их, финансовому управляющему отведено полгода.