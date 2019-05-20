Общество

19 минут назад

Липчанина признали банкротом с долгом в 55 млн рублей

5 421
#банкрот
Липчанина признали банкротом с долгом в 55 млн рублей

Мужчина погорел на бизнесе.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 48-летнего бывшего бизнесмена из Покрово-Казацкой слободы Лебедянского района. Мужчина ранее был предпринимателем, но не смог вернуть займы.

Банк решил обратиться в суд с требованием признать липчанина банкротом прошлой осенью. Сперва в отношении разорившегося предпринимателя ввели реструктуризацию долгов, но стороны не смогли договориться о нюансах платежей. Тогда вопрос расчета с долгами перешел в русло продажи имущества бывшего бизнесмена, так как липчанин не имеет достаточного объема средств для погашения обязательств. Общая сумма кредиторской задолженности составляет 54 991 569 рублей.

Суд признал индивидуального предпринимателя несостоятельным. Банкроту придется расстаться с имуществом. На то, чтобы найти активы должника и распродать их, финансовому управляющему отведено полгода.
5 421
#банкрот

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

СПАСИБО

27 секунд назад
Коллегам из банка.Помогли.
ответить

55

45 секунд назад
Мультов хватит на всю оставшуюся жизнь ещё и внукам перепадёт
ответить

Гость

2 минуты назад
Молоток ! Кто подскажет где есть такой банк ?
ответить

Гость

3 минуты назад
Красава!
ответить

Мещанин

6 минут назад
Теперь в Тайланде,или на каком-нибудь острове в индийском океане,держит доску для серфинга высматривая волны.его жена пишит книгу"как уехать из России"
ответить

дядя

11 минут назад
Чувак под дурака закасил и бабосики отмыл.
ответить

Еще в рубрике

Липецк украсят в бело-желто-зеленых тонах
#День города #украшение
Липецк украсят в бело-желто-зеленых тонах

5 минут назад

Общество
77% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное
#строительство
77% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

сегодня, 12:19

Общество
На ремонт концертного зала выделили 106 млн рублей
#ремонт #тендер
7
На ремонт концертного зала выделили 106 млн рублей

сегодня, 11:19

Общество
В Липецке на два дня введут «сухой закон»
#последний звонок
13
В Липецке на два дня введут «сухой закон»

сегодня, 11:15

Общество
В Липецке объявлена Неделя предпринимательства
#бизнес
16
В Липецке объявлена Неделя предпринимательства

сегодня, 11:10

Общество
Пропавшая на красной иномарке женщина жива
#пропавший без вести
Пропавшая на красной иномарке женщина жива

сегодня, 10:41

Общество