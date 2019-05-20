Общество
сегодня, 09:30
16-летняя девушка исчезла вчера вечером
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Липчанка пропала в селе Октябрьское.
Около 20:30 19 мая в селе Октябрьское Усманского района пропала 16-летняя Майя Бельских, сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей Липецк". Девушке на вид 16-17 лет. При себе она могла иметь разноцветный рюкзак с надписями на английском языке. Всех, кто имеет сведения о Майе, просят сообщить информацию в полицию или волонтерам.
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