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16-летняя девушка исчезла вчера вечером

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#пропавшие без вести
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16-летняя девушка исчезла вчера вечером

Липчанка пропала в селе Октябрьское.

Около 20:30 19 мая в селе Октябрьское Усманского района пропала 16-летняя Майя Бельских, сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей Липецк". Девушке на вид 16-17 лет. При себе она могла иметь разноцветный рюкзак с надписями на английском языке. Всех, кто имеет сведения о Майе, просят сообщить информацию в полицию или волонтерам.
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#пропавшие без вести
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