Общество

36 минут назад

Липчане ответят на вопросы по поп-культуре славянских народов

3 161
#день славянской культуры
Липчане ответят на вопросы по поп-культуре славянских народов

Молодежь ждут на интеллектуальный турнир.

21 мая в 12:00 в Липецком областном краеведческом музее состоится интеллектуальный турнир «Своя игра». Его проводят активисты молодежного совета Правобережного округа. Битва умов посвящена Дню славянской письменности и культуры.

Участников «Своей игры» ждут шесть увлекательных туров по темам: языческая мифология, поп-культура славянских народов, общая эрудированность, языки и этимология. «Своя игра» направлена на популяризацию славянской культуры среди липчан.

Все желающие принять участие в возрасте от 14 до 20 лет могут собрать команду из шести человек и подать заявку в официальной группе молодежного совета Правобережного округа.
3 161
#день славянской культуры

Комментарии (3)

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Они нам чужие

2 минуты назад
Лутше мы будем отмечать день золотой орды а не словянского нарда , предателей украинцев и ищющих где холява белорусов .
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Серафим.

17 минут назад
А попы можно будет руками потрогать?
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нонка

30 минут назад
Уж я то по попы знаю много
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