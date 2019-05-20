Общество
36 минут назад
Липчане ответят на вопросы по поп-культуре славянских народов
Молодежь ждут на интеллектуальный турнир.
21 мая в 12:00 в Липецком областном краеведческом музее состоится интеллектуальный турнир «Своя игра». Его проводят активисты молодежного совета Правобережного округа. Битва умов посвящена Дню славянской письменности и культуры.
Участников «Своей игры» ждут шесть увлекательных туров по темам: языческая мифология, поп-культура славянских народов, общая эрудированность, языки и этимология. «Своя игра» направлена на популяризацию славянской культуры среди липчан.
Все желающие принять участие в возрасте от 14 до 20 лет могут собрать команду из шести человек и подать заявку в официальной группе молодежного совета Правобережного округа.
Участников «Своей игры» ждут шесть увлекательных туров по темам: языческая мифология, поп-культура славянских народов, общая эрудированность, языки и этимология. «Своя игра» направлена на популяризацию славянской культуры среди липчан.
Все желающие принять участие в возрасте от 14 до 20 лет могут собрать команду из шести человек и подать заявку в официальной группе молодежного совета Правобережного округа.
Они нам чужие
Серафим.
нонка