Общество

55 минут назад

Вокруг Липецка объехали с иконой «Неупиваемая Чаша»

15 461
#крестный объезд #трезвость
Вокруг Липецка объехали с иконой «Неупиваемая Чаша»

Активисты Липецкого православного общества «Трезвение» провели крестный объезд «За трезвость!»

Более 200 человек проехали с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» по объездному транспортному кольцу вокруг г. Липецка и молились за всех страждущих, о даровании сил для утверждения в обществе трезвого образа жизни.

Крестный объезд «За трезвость!» возглавил руководитель Епархиального отдела по связям с медицинскими учреждениями, председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин.

Перед началом крестного объезда в храме преподобного Сергия Радонежского состоялся молебен о трезвении страждущих, который совершил иерей Вячеслав Колягин. По пути следования отец Вячеслав возглашал сугубые прошения о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании. 

Маршрут Крестного объезда прошел с остановками в селе Хрущевка, где к крестному объезду присоединились прихожане Михайло-Архангельского храма; возле областного наркологического диспансера, где к крестному объезду присоединились медперсонал и пациенты; в селе Малей, где к крестному объезду присоединились прихожане Георгиевского храма, сообщает Первое липецкое благочиние.

Фото: blagochinie48.ru

15 461
#крестный объезд #трезвость

Комментарии (15)

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Гость

1 минуту назад
Сквер наш - Крым ваш, и точка
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Гость, надоели- не смотрите
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паша

9 минут назад
заняться людям нечем
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Гость

9 минут назад
Надоели уже, если чесно
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алкан с 15-го

9 минут назад
Гостья, А что не пить то,с утра выпил и целый день свободен.
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Гостья

11 минут назад
Молодцы большие. Над Москвой в ВОВ самолёт облетел с иконой Казанской Божьей Матери и погнали немцев. Никогда не была особо верующей, но факт остаётся фактом. Может и тут поможет. Много молодежи пить стало
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житель

11 минут назад
Александр Баранов, А кому помогли пивнухи,почему то люди,туда толпами ходят,от мало до велико.
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Гость

11 минут назад
Одно слово, ходячие.. Ну и ходите дальше, только мимо меня.. Зомби, зомби, зомби..
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Гость

13 минут назад
Как в фильме.. Одни верят что нет, другие верят что есть, и то и другое.. Так что не делайте мне мозг
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нн

16 минут назад
да, в Малее и Каменке много алкоголиков, там надо кругами ходить вокруг них дня 3 чтобы проняло антихристов
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