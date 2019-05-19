Общество
55 минут назад
Вокруг Липецка объехали с иконой «Неупиваемая Чаша»
Активисты Липецкого православного общества «Трезвение» провели крестный объезд «За трезвость!»
Более 200 человек проехали с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» по объездному транспортному кольцу вокруг г. Липецка и молились за всех страждущих, о даровании сил для утверждения в обществе трезвого образа жизни.
Крестный объезд «За трезвость!» возглавил руководитель Епархиального отдела по связям с медицинскими учреждениями, председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин.
Перед началом крестного объезда в храме преподобного Сергия Радонежского состоялся молебен о трезвении страждущих, который совершил иерей Вячеслав Колягин. По пути следования отец Вячеслав возглашал сугубые прошения о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании.
Маршрут Крестного объезда прошел с остановками в селе Хрущевка, где к крестному объезду присоединились прихожане Михайло-Архангельского храма; возле областного наркологического диспансера, где к крестному объезду присоединились медперсонал и пациенты; в селе Малей, где к крестному объезду присоединились прихожане Георгиевского храма, сообщает Первое липецкое благочиние.
Фото: blagochinie48.ru
Крестный объезд «За трезвость!» возглавил руководитель Епархиального отдела по связям с медицинскими учреждениями, председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин.
Перед началом крестного объезда в храме преподобного Сергия Радонежского состоялся молебен о трезвении страждущих, который совершил иерей Вячеслав Колягин. По пути следования отец Вячеслав возглашал сугубые прошения о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании.
Маршрут Крестного объезда прошел с остановками в селе Хрущевка, где к крестному объезду присоединились прихожане Михайло-Архангельского храма; возле областного наркологического диспансера, где к крестному объезду присоединились медперсонал и пациенты; в селе Малей, где к крестному объезду присоединились прихожане Георгиевского храма, сообщает Первое липецкое благочиние.
Фото: blagochinie48.ru
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