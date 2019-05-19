На помощь потерявшему сознание мужчине пришли полицейские и неравнодушные липчане

Мужчине стало плохо возле торгового центра

Сегодня возле ТРЦ на Советской мужчина потерял сознание. Ему на помощь тут же пришли полицейские дежурившие у торгового центра, и прохожие.



Полицейские вызвали медиков, и до приезда "скорой" оказывали первую помощь пострадавшему. Мужчина к приезду медиков пришел в себя. Но медикам пришлось провести его осмотр.

