Происшествия
44 минуты назад
На помощь потерявшему сознание мужчине пришли полицейские и неравнодушные липчане
Мужчине стало плохо возле торгового центра
Сегодня возле ТРЦ на Советской мужчина потерял сознание. Ему на помощь тут же пришли полицейские дежурившие у торгового центра, и прохожие.
Полицейские вызвали медиков, и до приезда "скорой" оказывали первую помощь пострадавшему. Мужчина к приезду медиков пришел в себя. Но медикам пришлось провести его осмотр.
Полицейские вызвали медиков, и до приезда "скорой" оказывали первую помощь пострадавшему. Мужчина к приезду медиков пришел в себя. Но медикам пришлось провести его осмотр.
Ы
Мотя
Гостья