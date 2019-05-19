Происшествия

44 минуты назад

На помощь потерявшему сознание мужчине пришли полицейские и неравнодушные липчане

3 994
#помощь
1
На помощь потерявшему сознание мужчине пришли полицейские и неравнодушные липчане

Мужчине стало плохо возле торгового центра

Сегодня возле ТРЦ на Советской мужчина потерял сознание. Ему на помощь тут же пришли полицейские дежурившие у торгового центра, и прохожие.

Полицейские вызвали медиков, и до приезда "скорой" оказывали первую помощь пострадавшему. Мужчина к приезду медиков пришел в себя. Но медикам пришлось провести его осмотр.
img-big-0
img-small-0
3 994
#помощь
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ы

11 минут назад
Обычно всем насграть друг на друга
ответить

Мотя

14 минут назад
В Липецке неравнодушных людей не в стречала. Ходит одурманенный СМИ, ешками и электромагнитными излучениями электорат. Многих можно назвать биороботами.
ответить

Гостья

25 минут назад
А что в Липецке есть неравнодушные люди?Что-то не встречала таких там никогда,может это были и не липчане.Обычно все наоборот.
ответить

Еще в рубрике

Пострадавшему на московской стройке липчанину отказывают в помощи в реабилитационных центрах столицы
#стройка #травма
33
Пострадавшему на московской стройке липчанину отказывают в помощи в реабилитационных центрах столицы

сегодня, 11:50

Происшествия
В доме на ЛТЗ задымление
#пожар
8
В доме на ЛТЗ задымление

сегодня, 11:36

Происшествия
Ночью в Липецке на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину
#дтп
54
Ночью в Липецке на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину

сегодня, 07:54

Происшествия
На трассе Липецк-Грязи «Хендай» и «Нива» не поделили перекресток
#авария #ДТП
18
На трассе Липецк-Грязи «Хендай» и «Нива» не поделили перекресток

вчера, 23:27

Происшествия
По факту вырубки деревьев в парке возбуждено уголовное дело
#парк #вырубка деревьев
18
По факту вырубки деревьев в парке возбуждено уголовное дело

вчера, 12:54

Происшествия
Погибшей на улице Скороходова девушке было 22 года
#падение с высоты
Погибшей на улице Скороходова девушке было 22 года

вчера, 12:02

Происшествия