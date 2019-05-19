В России

сегодня, 09:16

Устроивший ДТП под Псковом пьяный священник получил условный срок

179
Устроивший ДТП под Псковом пьяный священник получил условный срок

Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно

Священник Великолукской епархии Псковской митрополии Андрей Парфенов, спровоцировавший в нетрезвом состоянии ДТП в городе Великие Луки, получил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Соответствующее решение вынес великолукский городской суд, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УМВД России по городу Великие Луки.

В январе 2019 года Парфенов за рулем Toyota Camry спровоцировал ДТП, совершив лобовое столкновение с автомашиной Daewoo Nexia. Пострадали две женщины, одна из них была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами бедра и ребра. Сотрудники полиции в отношении священника составили два протокола: за езду в нетрезвом виде и за нарушение правил дорожного движения. Позже ряд федеральных и региональных СМИ распространили информацию о том, что после аварии священник не признал факт употребления спиртных напитков.

"Мы получили решение Великолукского городского суда. Он признал Парфенова виновным и назначил наказание: 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев [и] с лишением права управления транспортным средством сроком на два года", - сказала собеседница агентства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В связи с инцидентом епископ Великолукский и Невельский Сергий временно запретил иеродиакону Андрею Парфенову совершать священнослужения. Как пояснили  ТАСС в епархии, запрет длится до сих пор.
179

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В драке дачников в Подмосковье убит мужчина
В драке дачников в Подмосковье убит мужчина

сегодня, 09:13

В России
В Москве у Большого театра выстрелили в 21-летнего юношу
В Москве у Большого театра выстрелили в 21-летнего юношу

сегодня, 09:00

В России
Кремль под прицелом: опубликован доклад разведки США
Кремль под прицелом: опубликован доклад разведки США

сегодня, 08:53

В мире
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в России
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в России

сегодня, 08:50

В России
#высшее образование
1
Ведущие вузы России начали поиск зарубежных преподавателей

17.05.2019 18:32

В России
#интернет-торговля
1
Минкомсвязь не поддержало сбор со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах

17.05.2019 18:30

В России