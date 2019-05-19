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В драке дачников в Подмосковье убит мужчина

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В драке дачников в Подмосковье убит мужчина

Мужчина скончался в результате драки, произошедшей между дачниками в подмосковном Домодедове, пишет 18 мая РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Северка-2» микрорайона Барыбино.

Между членами СНТ возник конфликт, который перерос в драку. Пострадали 50-летняя женщина и 46-летний мужчина, который скончался до приезда скорой помощи. Женщина получила менее серьезные травмы и отказалась от госпитализации.

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