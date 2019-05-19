сегодня, 09:04
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
«Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка $75-80 млрд. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», — сказал Новинский 18 мая в эфире телеканала «НАШ».
Он также отметил, что важным условием развития страну будет сотрудничество с РФ.
«Жить с соседом нужно в нормальных отношениях – только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит», — отметил депутат.
Кроме того, основной целью новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, по мнению Новинского, станет восстановление мира на Донбассе и объединение украинцев.
В марте в раде уже отмечали важность сотрудничества с РФ, указывая, что украинская экономика несет большие убытки. По словам депутата Юрия Бойко, Москве и Киеву стоит отменить взаимные санкции, сообщают "Известия".