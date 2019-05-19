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В Москве у Большого театра выстрелили в 21-летнего юношу

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В Москве у Большого театра выстрелили в 21-летнего юношу
Как стало известно  РЕН ТВ, в Москве у Большого театра молодого человека ранили в голову.

По некоторым данным, 21-летний парень гулял с друзьями, но у входа в театр в него выстрелили. Он был ранен в голову.

В свою очередь, в управлении МВД по Москве сообщили, что не подтверждают информацию о происшествии. Однако на месте действительно находился автомобиль скорой помощи.
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