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В Москве у Большого театра выстрелили в 21-летнего юношу
Как стало известно РЕН ТВ, в Москве у Большого театра молодого человека ранили в голову.
По некоторым данным, 21-летний парень гулял с друзьями, но у входа в театр в него выстрелили. Он был ранен в голову.
В свою очередь, в управлении МВД по Москве сообщили, что не подтверждают информацию о происшествии. Однако на месте действительно находился автомобиль скорой помощи.
По некоторым данным, 21-летний парень гулял с друзьями, но у входа в театр в него выстрелили. Он был ранен в голову.
В свою очередь, в управлении МВД по Москве сообщили, что не подтверждают информацию о происшествии. Однако на месте действительно находился автомобиль скорой помощи.