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7 минут назад
Эстония заподозрила Россию в подготовке к войне
Россия может готовиться к вооруженному конфликту на западном направлении, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.
По его словам, за последний год РФ усилила свою военную мощь в Западном военном округе и рассчитывает на скорое ослабление НАТО.
Как сообщает Postimees, Луйк отметил, что в 2018-м Россия дислоцировала семь новых военных полков менее чем в 50 км от государственной границы страны.
На этом фоне вызывает беспокойство решение Совета Европы поддержать восстановление права голоса РФ в организации, считает министр. Эстония голосовала против этой декларации. Теперь не исключено, что Евросоюз рассмотрит и отмену антироссийских санкций, заявил Луйк.
Источник: www.rosbalt.ru
Как сообщает Postimees, Луйк отметил, что в 2018-м Россия дислоцировала семь новых военных полков менее чем в 50 км от государственной границы страны.
На этом фоне вызывает беспокойство решение Совета Европы поддержать восстановление права голоса РФ в организации, считает министр. Эстония голосовала против этой декларации. Теперь не исключено, что Евросоюз рассмотрит и отмену антироссийских санкций, заявил Луйк.
Источник: www.rosbalt.ru