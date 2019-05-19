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7 минут назад

Эстония заподозрила Россию в подготовке к войне

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Россия может готовиться к вооруженному конфликту на западном направлении, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

По его словам, за последний год РФ усилила свою военную мощь в Западном военном округе и рассчитывает на скорое ослабление НАТО.

Как сообщает Postimees, Луйк отметил, что в 2018-м Россия дислоцировала семь новых военных полков менее чем в 50 км от государственной границы страны.

На этом фоне вызывает беспокойство решение Совета Европы поддержать восстановление права голоса РФ в организации, считает министр. Эстония голосовала против этой декларации. Теперь не исключено, что Евросоюз рассмотрит и отмену антироссийских санкций, заявил Луйк.

Источник: www.rosbalt.ru

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