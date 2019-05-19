Кремль под прицелом: опубликован доклад разведки США

Американский разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал доклад "Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций" о том, как нас разрушить снаружи и изнутри.

На внешнем контуре – создавать напряжение и конфликты в бывших советских республиках, поддерживать террористов в Сирии, втягивать Россию в гонку вооружений. Изнутри – подорвать страну, устроить революцию, поддерживая оппозиционные политические силы и СМИ.





После каждого пункта есть аналитика, в которой оцениваются риски и вероятность достижения поставленной цели. Но практически все действия не принесут нужного американцам результата, считает ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".





Анализируя доклад, политолог Дмитрий Дробницкий подчеркнул, что аналитики США осознают и прямо говорят о всей сложности втягивания России в гонку вооружений, а также дороговизне глобального "перерастяжения" наших сил.



При этом политолог призвал серьезно отнестись к попыткам США разрушить экономическую сферу России.



"Единственные действия, признанные в докладе эффективными, — действия против ее экономических слабостей. И с этим нельзя не согласиться. По всем аспектам, кроме экономики, Россию не возьмешь голыми руками", — заключил Дробницкий.



Rand Corporation, работающий на Пентагон и Конгресс, выпустил доклад о сдерживании России. В документе четко прописаны основные цели исследования: заставить Россию конкурировать в областях и регионах, где США имеют конкурентное преимущество, а также чрезмерно перенапрячь себя в военно-экономическом отношении или заставить режим потерять внутренний и международный престиж, сообщают Вести.ру

