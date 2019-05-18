«Застывшее время»: раритетные находки и живописная природа заброшенных деревень Данковского района

Сразу три деревни, расположенные неподалёку друг от друга, стали почти необитаемы.

Красное, Гудино и Ушаковка - эти деревни в нескольких километрах друг от друга вымерли в одночасье. Из местных жителей остались всего несколько человек. А места здесь живописные - холмы, овражки, река, над которой в спокойном отражении склонились деревья, чтобы неспешно полюбоваться тихим течением вечности.



По словам местных жителей, деревни были образованы беглыми казаками. Жили сельским хозяйством, в советское время здесь была работа для доярок и скотников, были клуб, магазин, в одной из деревень работала начальная школа. Потом люди начали перебираться в города - Липецк, Данков, и коренных жителей осталось наперечёт. Летом сюда приезжают дачники.



Заброшенные дома этих деревень хранят атмосферу прошлой жизни и неизгладимого влияния времени. За некоторыми из них приглядывают соседи. В домах хорошо сохранилась обстановка - мебель, шторы, иконы в красном углу. Среди интересных находок - раритетные ёлочные игрушки, книги издания 60-х годов прошлого века, чемодан с анкетами клуба знакомств времен Советского Союза, семейные фотографии.



