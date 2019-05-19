Знаете ли вы, что в Липецкой области жила писательница, танцевавшая с Матильдой Кшесинской?

Биография писательницы Дионисии Потапенко интересна, но трагична. Ее жизнь оборвалась в Бельгии, в 1944 году, когда страну освободили от фашизма. Первым мужем Дионисии Петровны был усманский дворянин, последним - бельгийский фашист.

На литературной карте Липецкой области множество ярких имен. Среди них есть одно, которое для большинства наших читателей является малоизвестным, а может и совсем неизвестным.Из исторического забвения писательницу Дионисии Потапенко, вытащил кандидат исторических наук, доцент, Виктор Бахтин.- В 1913 году в петербургском издательстве под псевдонимом Савватий вышел любовный роман «Тетрадь в сафьяне. Хроника села Арсеньевки». О новом романе тут же заговорил весь столичный бомонд. В целом ряде журналов появились восторженные или наоборот разгромные рецензии, - рассказывает Виктор Бахтин.Под псевдонимом Савватий скрывалась Дионисия Игнатьевна Потапенко. Она родилась в 1887 году в Одессе в семье писателя и драматурга Игнатия Потапенко, который послужил прототипом Тригорина в чеховской «Чайке».В детстве Дионисия Потапенко готовилась стать танцовщицей. Окончила балетный класс ведущего танцовщика Мариинского театра Павла-Фридриха Гердта. Была танцовщицей в стиле модерн - модного направления конца XIX века. Работала в труппе Мариинского театра. Известно, что дебютировала она в балетной постановке «Мнимая Дриада». В афишах ее имя, несмотря на то, что в то время в мариинке блистала Матильда Кшесинская, среди исполнителей стояло на первом месте. К слову, Дионисия Потапенко вместе с Матильдой Кшесинской работала в одной постановке. Это балет «Голубая георгина» из репертуара Мариинского театра.О Потапенко восторженно заговорили в богемных кругах столицы. Газеты писали, что она исполнила свою роль «с большим апломбом». В дневнике «Из мира литераторов: характеры и суждения»» Ф. Ф. Фидлера записал: «мой брат, который был в театре, назвал этот «апломб» цинизмом и дерзостью. Ни у одной из танцовщиц не было такого разреза (грудь буквально вываливалась наружу). Она взяла цветок, сунула себе меж грудей, потом вынула его, поцеловала и протянула своему партнеру, который поднес его к носу и сладострастно возвел к небу глаза».С позиций современного дня ничего особенного в этом нет. Но в то время балерина получает характеристику эксцентричной особы.Дионисия и впрямь отличалась эксцентричностью поведения, участвовала в волнениях балетных артистов. Была уволена из театра на пенсию в связи с «чисткой» балетной труппы в 1908.По всей видимости, именно в Санкт-Петербурге красавица пленила сердце помещика Усманского уезда, штабс-ротмистра Михаила Охотникова. Следует отметить, что в начале века любовные романы с балеринами были модным. Возникла эта мода во многом под влиянием увлечённости балеринами великих князей.Подробности пребывания Дионисии на усманской земле мы пока не знаем, но есть мнение, что именно здесь она написала повести «Сила жизни» и «История маленькой девочки», напечатанные в Петрограде в 1915 году.Интересные сведения о Дионисии Игнатьевне сообщает князь Сергей Волконский. Приведем фрагменты из его воспоминаний: «Мои друзья Охотниковы жили на Дворянской улице. Михаил Михайлович Охотников был много лет председателем управы в Усмани одним из редких, которых революция переизбрала. Он был женат на дочери писателя Потапенко, Дионисии Игнатьевне. Бежав из имения, они осели в Тамбове… В доме Охотниковых я нашел и другую особенность наших борисоглебских настроений: театральные увлечения. Готовился вечер, уж не помню, в пользу чего; Дионисия Игнатьевна должна была танцевать. Мы поставили с ней военный танец на музыку «Marche grotesque» Синдинга и восточный танец, к которому я составил музыку. Вечер был в большой зале бывшего Дворянского собрания, и присутствовала отборная публика: чрезвычайники и много латышей... В доме Охотниковых было много своей, незаимствованной жизни, до известной степени - богема. Там всегда что-нибудь предпринимали: то декламировали Пушкина, то читали Достоевского, то вдруг столы убирали и танцевали танго».После революции Охотниковы сбежали из Тамбова на юг. По некоторым сведениям, Охотников умирает в Ростове на Дону в 1919 году. Дионисия Игнатьевна оказывается в эмиграции. Она не долго оставалась вдовой и уже в 1920 в Софии выходит замуж за барона Антона Константиновича Врангеля, представителя известного рода. Вскоре у молодой четы Врангель появился первенец Николай.Затем Врангели переезжают из Болгарии в Берлин. Дионисия активно сотрудничает со многими эмигрантскими изданиями. Опубликовала роман «Танька» (Берлин, 1923); «Семья Задорогиных» (Берлин, 1923). В 1922 году в журнале «Сполохи» (иллюстрированный ежемесячный литературно-художественный журнал, издававшийся в Берлине в 1921—1923 годах) появился очерк под авторством Савватий «На реке Усмани», в котором очень много сюжетов, связанных с нашим краем. В Париже в 1925 году вышла ее «Краткая повесть о минувшем вздоре. Силы жизни».В конце 1920-х годов Дионисия Игнатьевна живет в Брюсселе. В 1930 году она вновь становится вдовой. В это время по Европе расползался фашизм. И интерес к русской красавице проявил один из бельгийских фашистов, член Рексистской партии, некто Хоуб (Hobe).Дионисия Игнатьевна ответила взаимностью. В период оккупации она содержала гостиницу. Датой гибели Дионисии указан 1944 год, именно в этом году Бельгия была освобождена от гитлеровцев. Любовная связь писательницы с фашистом станет основанием для официального расследования в отношение ее сына Николая Врангеля. Как окончила жизнь – Потапенко-Врангель-Хоуб, она же Савватий – пока неизвестно. Но Виктор Бахтин разыскал в Европе ее родственников. Внук Дионисии, архитектор Симон, живет в Бельгии, и, возможно, вскоре он прольет свет на гибель своей бабушки.