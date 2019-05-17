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Весна, зелень, трава и… машины на газонах (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Весна, зелень, трава и… машины на газонах (ФОТО)

Подборка под названием "Весенний автохам".

Весной автохамы, которых мы обличаем вместе с читателями GOROD48, выглядят особенно живописно.

В смысле – выглядят они всегда омерзительно, а красиво смотрится природа – деревца и кустарники, на которых распускаются листья, молодая травка, первые цветы. И поверх всего этого, сминая колесами красоту, стоит «таз», которому закон и мораль не писаны, потому что он «паркуется как хочет».

Верхнее фото сделано в Студенческом городке, 13. Нам пишут, что владелец этого шикарного автомобиля оставляет его здесь почти каждые день и ночь.

Сиреневый проезд, 4 а.jpeg

Сиреневый проезд, 4. После таких «автолюбителей» он уже не такой и сиреневый.

Стаханова, 3.jpeg

Стаханова, 3. Судя по фото островков живой природы, которые в городе необходимы даже по причине той же загазованности здесь не так много. Но находятся деятели, которые считают, что газон существует для того, чтобы там разместить свою «ласточку» ненаглядную. К слову, организовывать зеленые островки, которые являются "легкими города" - это обязанность муниципалитетов, в предоставлять бесплатные парковки каждому автовладельцу возле его дома – нет.

ГК Наука.jpg

19-й микрорайон. Сзади целый гаражный кооператив «Наука», где наверняка можно прикупить один из свободных гаражей, благо стоят они пока еще не так дорого. Но нет «счастливые и успешные автовладельцы, которые в жизни всего добились сами» не имеют лишних денег и предпочитают уничтожать газон своими авто.

Гагарина 87.jpg

Гагарина, 87. Ближайшая парковка находится в 5 минутах ходьбы, она, конечно, платная. Автор фото сообщил, что отправил снимок заодно и в ГИБДД. Мы призываем и других следовать его примеру, поскольку из наших прошлых публикаций видно, что нарушителей правил парковки начали штрафовать. Отправить можно сюда https://гибдд.рф/letter/%D1%8F.

А мы свою рубрику продолжим и дальше, ведь автохамы в Липецке не переводятся, и фото у нас в запасе еще десятки, и присылать их липчане не перестают, демонстрируя тем самым свое отношение к нарушителям всех мыслимых норм.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

13 858
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (13)

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Вика

1 минуту назад
Рубкике, вы дурачок? Вы же эту травку уничтожаете колесами, если часто становитесь! Неужели так трудно сообразить?? Капец, кому только не выдают сейчас права. ужс.
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Рубкике

10 минут назад
Вот к примеру в Абхазии, люди намного добрее и приветливые. Они живут в свое удовольствие и не парятся, что где то заехали на травку. Что ж у нас в Липецке живут такие не люди, которым лишь бы на "стучать", это смысл его жизни. Как говорят ни себе, ни людям. В итоге страдаем от себя самих, и до пенсии лишние пять лет работать будут все, ни кому не скинут)))
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житель

11 минут назад
Просто, купи камаз шебня да засыпь себе паркоместо, кто не дает-то
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Вика

13 минут назад
Комментатор, вот именно! Голая земля, которая из-за таких, как люди на фото, превращается в пыль и грязь на улицах! И мы ей дышим!
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Вика

14 минут назад
Просто, бесплатных парковок нет ни в одной развитой стране. А на платных полно свободных мест, хоть обставься. Зачем лезть в грунт и его растаскивать по городу, не понимаю. Вот зачем вы ставите на землю? Можете объяснить?
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Просто

16 минут назад
Пусть бл*ть парковки делают, а не по дворам шныряют!!!
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Аноним

17 минут назад
Про штраф за парковку на тротуаре я знаю. Но какой у нас, в Липецке, штраф за парковку на газоне? Ответ вас удивит: его нет. За парковку на газонах законно штрафовать только в Москве и Питере. Моей припаркованной машине задели бампер, приехали сотрудники ГИБДД и посоветовали заехать на газон "как все" и не выделяться, за это у нас не штрафуют.
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Комментатор

19 минут назад
Хотя я не одобряю стоянку на газоне, хочу сказать, что на верхнем фото под деревьями не газон, а никому не нужная голая черная земля.
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неадекватная женщина со вкусом

19 минут назад
Я за платные парковки. Но нам до этого еще далеко. Даже в Москве во дворах пока бесплатно. Люди, будьте сознательнее. Хватит уродовать собственные дворы.
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Нью Липчанин

26 минут назад
Бюджетник, согласен! Парковки нужны платные.
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