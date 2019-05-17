Весна, зелень, трава и… машины на газонах (ФОТО)

Подборка под названием "Весенний автохам".

Весной автохамы, которых мы обличаем вместе с читателями GOROD48, выглядят особенно живописно.

В смысле – выглядят они всегда омерзительно, а красиво смотрится природа – деревца и кустарники, на которых распускаются листья, молодая травка, первые цветы. И поверх всего этого, сминая колесами красоту, стоит «таз», которому закон и мораль не писаны, потому что он «паркуется как хочет».

Верхнее фото сделано в Студенческом городке, 13. Нам пишут, что владелец этого шикарного автомобиля оставляет его здесь почти каждые день и ночь.





Сиреневый проезд, 4. После таких «автолюбителей» он уже не такой и сиреневый.





Стаханова, 3. Судя по фото островков живой природы, которые в городе необходимы даже по причине той же загазованности здесь не так много. Но находятся деятели, которые считают, что газон существует для того, чтобы там разместить свою «ласточку» ненаглядную. К слову, организовывать зеленые островки, которые являются "легкими города" - это обязанность муниципалитетов, в предоставлять бесплатные парковки каждому автовладельцу возле его дома – нет.





19-й микрорайон. Сзади целый гаражный кооператив «Наука», где наверняка можно прикупить один из свободных гаражей, благо стоят они пока еще не так дорого. Но нет «счастливые и успешные автовладельцы, которые в жизни всего добились сами» не имеют лишних денег и предпочитают уничтожать газон своими авто.





Гагарина, 87. Ближайшая парковка находится в 5 минутах ходьбы, она, конечно, платная. Автор фото сообщил, что отправил снимок заодно и в ГИБДД. Мы призываем и других следовать его примеру, поскольку из наших прошлых публикаций видно, что нарушителей правил парковки начали штрафовать. Отправить можно сюда https://гибдд.рф/letter/%D1%8F.

А мы свою рубрику продолжим и дальше, ведь автохамы в Липецке не переводятся, и фото у нас в запасе еще десятки, и присылать их липчане не перестают, демонстрируя тем самым свое отношение к нарушителям всех мыслимых норм.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.