Спорт

49 минут назад

Угрожавшее людям дерево спилили на 8-м микрорайоне после публикации GOROD48 (ФОТО)

4 487
#Безопасность #дерево #угроза
Угрожавшее людям дерево спилили на 8-м микрорайоне после публикации GOROD48 (ФОТО)

Коммунальщиков все-таки можно заставить работать.

На прошлой неделе мы писали о том, что над головами жителей домов №№11 и 25 на улице Московской нависла угроза – в прямом смысле.

Старое дерево, растущее между домами, накренилось так, что грозило рухнуть в любую минуту, а при небольшом ветре сверху сыпались сухие ветки. И, как утверждают жильцы, обращения в различные «ответственные органы» не приносили результатов годами.

И вот послу публикации GOROD48 дерево спилили. Вот что по этому поводу написали нам сами жильцы:

«Хотим выразить Вам огромную благодарность от лица всех жителей наших дворов! То, с чем мы не могли справиться с помощью обращений и жалоб в инстанции, Вы сделали буквально за один день! В первый же рабочий день после выхода статьи, утром, приехали службы и спилили дерево. Оставили, правда, нам вот такой внушительный "монумент" в виде части дерева – видимо, на память (речь скорее всего, идет о высоком пне, прим.). Но, по крайней мере, этот памятник "Пизанской башне" точно не упадет теперь никому на голову. Огромное Вам спасибо».

IMG_20190514_150053.jpg

Мы, конечно, люди скромные и все примеры того, как помогли липчанам уже и не упомним. Навскидку можем вспомнить ремонт древнего остановочного павильона возле садов «Венера», положенные только после наших заметок решетки ливневой канализации, отремонтированные дороги, сбитые сосульки, вывезенный мусор, ранее лежавший «веками». Порой складывается впечатление, что лучшее средство заставить чиновников и коммунальщиков работать – публикации на GOROD48.

4 487
#Безопасность #дерево #угроза

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Оп

25 минут назад
Оооооооооо
ответить

Лип.лип

27 минут назад
Кто то рад. А кто то нет. Во время опиловки отдельные жильцы очень эмоционально выступали против. Почти до драки. Всем не угодишь
ответить

Кот

30 минут назад
Все хорошо
ответить

для город 48

46 минут назад
имеете вес)
ответить

Еще в рубрике

«Бронзу» студенческого чемпионата России принесли липчанке тренировки в одних залах с Лео Месси
5
«Бронзу» студенческого чемпионата России принесли липчанке тренировки в одних залах с Лео Месси

вчера, 15:50

Спорт
Липчанки на себе почувствовали, что такое наступление китайских спортсменов
#Стендовая стрельба
3
Липчанки на себе почувствовали, что такое наступление китайских спортсменов

вчера, 15:10

Спорт
В армейском рукопашном бое липчанин одерживал только досрочные победы
#Армейский рукопашный бой
1
В армейском рукопашном бое липчанин одерживал только досрочные победы

15.05.2019 18:56

Спорт
«Белый тигр» наградил юных спортсменов за работу и упорство в течение года
#Каратэ #синкекусинкай #"Белый тигр"
2
«Белый тигр» наградил юных спортсменов за работу и упорство в течение года

15.05.2019 17:58

Спорт
«Звездный» вратарь в Липецке отражал пенальти, раздавал автографы и навестил больного ребенка (ФОТО)
#Мини-футбол #областной суд
2
«Звездный» вратарь в Липецке отражал пенальти, раздавал автографы и навестил больного ребенка (ФОТО)

15.05.2019 16:59

Спорт
Девушка из Грязей навела ужас на соперниц из дальнего зарубежья
#Вольная борьба
2
Девушка из Грязей навела ужас на соперниц из дальнего зарубежья

15.05.2019 14:29

Спорт