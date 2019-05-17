Угрожавшее людям дерево спилили на 8-м микрорайоне после публикации GOROD48 (ФОТО)

Коммунальщиков все-таки можно заставить работать.

На прошлой неделе мы писали о том, что над головами жителей домов №№11 и 25 на улице Московской нависла угроза – в прямом смысле.

Старое дерево, растущее между домами, накренилось так, что грозило рухнуть в любую минуту, а при небольшом ветре сверху сыпались сухие ветки. И, как утверждают жильцы, обращения в различные «ответственные органы» не приносили результатов годами.

И вот послу публикации GOROD48 дерево спилили. Вот что по этому поводу написали нам сами жильцы:

«Хотим выразить Вам огромную благодарность от лица всех жителей наших дворов! То, с чем мы не могли справиться с помощью обращений и жалоб в инстанции, Вы сделали буквально за один день! В первый же рабочий день после выхода статьи, утром, приехали службы и спилили дерево. Оставили, правда, нам вот такой внушительный "монумент" в виде части дерева – видимо, на память (речь скорее всего, идет о высоком пне, прим.). Но, по крайней мере, этот памятник "Пизанской башне" точно не упадет теперь никому на голову. Огромное Вам спасибо».







Мы, конечно, люди скромные и все примеры того, как помогли липчанам уже и не упомним. Навскидку можем вспомнить ремонт древнего остановочного павильона возле садов «Венера», положенные только после наших заметок решетки ливневой канализации, отремонтированные дороги, сбитые сосульки, вывезенный мусор, ранее лежавший «веками». Порой складывается впечатление, что лучшее средство заставить чиновников и коммунальщиков работать – публикации на GOROD48.