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НЛМК приглашает липчан на детский турнир по футболу в честь 85-летия комбината

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#футбол #85 лет НЛМК
НЛМК приглашает липчан на детский турнир по футболу в честь 85-летия комбината

НЛМК выступил генеральным спонсором открытого первенства по мини-футболу среди детских любительских команд, который в этом году посвящен 85-летию выпуска первого новолипецкого чугуна. 

Спортивный праздник уже третий год организуют при участии администрации Липецка, Липецкого городского Совета депутатов и областной прокуратуры. Победителей и призеров наградят медалями, дипломами, кубками и памятными призами от благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» и липецких компаний. 

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В этом году в основном турнире будут участвовать более 40 дворовых команд, а также несколько команд девочек и воспитанников детских домов.   

Начало соревнований 18 мая в 10 часов на стадионе «Сокол». Регистрация команд-участниц начинается в 09.00.  

«НЛМК уделяет большое внимание продвижению здорового образа жизни, особенно среди молодежи. Мы помогаем городским спортивным школам, выделяем средства на содержание стадионов и приобретение тренажеров. Наше предприятие полностью финансирует спортклуб «Липецкий металлург», объекты которого открыты для всех работников комбината, членов их семей и всех жителей Липецка», - сообщил председатель президиума благотворительного фонда «Милосердие» Сергей Мельник.  

В прошлом году комбинат профинансировал городские соревнования по 23-м видам спорта. В них приняли участие более 1000 школьников. На развитие стендовой и пулевой стрельбы НЛМК ежегодно выделяет свыше 35 млн руб. Все дети занимаются стрелковыми видами спорта в Липецке бесплатно: сегодня это свыше 300 спортсменов, с которыми работают 12 тренеров-преподавателей, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината. 
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#футбол #85 лет НЛМК

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