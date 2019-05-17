Торговцы под видом газовиков вновь ходят по квартирам липчан

По Липецку вновь катится волна беспокойства — по квартирам ходят непонятные проверяющие, которые предлагают проверить газовое оборудование и установить датчики сигнализации об утечке газа.

В редакцию портала GOROD48 обратился липчанин Сергей, который рассказал о визите такой проверяющей.



«На настойчивый стук в квартиру открыла дверь жена. Хорошо одетая дама сказала, что пришла с проверкой газового оборудования. На требование жены показать удостоверение, «контролер» сказала, что забыла его дома, а у неё на данный момент есть паспорт и договор. Договор жене не понравился, и она спросила: «Какое отношение вы имеете к газовому оборудованию?», на что получила ответ: «Я из организации «Безопасный город», после взрывов газа мы обязаны проверить состояние вашего оборудования». Жена в резкой форме потребовала, чтобы та вышла из квартиры и предупредила, что будет жаловаться, в ответ та нагло спросила: «А кому будете жаловаться?» и со словами «Мне так даже лучше!» покинула квартиру. Как позже выяснилось, что пошла она к соседке напротив, та оказалась более доверчивой, дала попить, показала ей все документы и даже пенсионное удостоверение, т.к. мошенница предложила установить датчики сигнализации об утечке газа со скидкой. Но благоразумие вернулось и соседка сказала, что сейчас придёт муж и мы всё обсудим, после этих слов данная персона быстро покинула квартиру».



Информация о том, что в квартиры липчан пытаются проникнуть разного рода личности, представляющиеся в том числе и работниками газовых служб, периодически появляется в СМИ и социальных сетях. То есть, описанный случай — далеко не первый. Также мошенники часто предлагают доверчивым гражданам установку газовых датчиков. Между тем, в АО «Газпром газораспределение Липецк» отметили - зайти в квартиру для проведения технического обслуживания внутридомового/внутриквартирного газового оборудования имеют право специалисты той организации, с которой у абонента заключен соответствующий договор. Если у вас договор заключен с компанией «Газпром газораспределение Липецк», то другим газовым службам в вашем доме делать нечего.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, закона, который запрещает предлагать потребителю что-либо, у нас нет. Другое дело, если такое навязывание товара или услуги нарушает права потребителей. Например, не предоставляется информация о товаре, товар предлагается по завышенной цене. Если человек под влиянием продавца покупает такой товар, в этом случае появляется повод для расторжения договора — в том числе через суд. Подобные иски рассматриваются в прокуратуре периодически, и дела в суде могут быть выиграны. Так, в прошлом году суд постановил вернуть деньги 76-летней пенсионерке, инвалиду второй группы за навязанный детектор дыма — 5 990 рублей, также продавца обязали оплатить моральный ущерб в размере 10 тыс. рублей. Однако прокуратура сама передает подобные иски в суд в случае, когда речь идет о защите прав пенсионеров и инвалидов, которые в силу здоровья не в состоянии отстаивать свои права в одиночку. В остальных случаях гражданам придется позаботиться о защите своих прав, самостоятельно обращаясь в суд. Или как минимум оставаться внимательными и бдительными и не торопиться с покупками — даже если их предлагают под видом заботы о вашей безопасности.



