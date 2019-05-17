Должниками за капремонт в досудебном порядке с начала года погашено более 12 млн. руб.

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт на общих счетах областного оператора за апрель 2019 года составляет 110, 75%.

Благодаря активной информационно-разъяснительной работе с должниками о необходимости своевременной уплаты вносов собственники имеют возможность погашения задолженности без дополнительных судебных издержек. В рамках реализации таких мер Фонд капитального ремонта осуществляет доставку «долговых» квитанций красного цвета, размещение информации о квартирах-должниках в квитанциях, рассылку предсудебных уведомлений. В результаты проделанной работы за период с января по май 2019 года в досудебном порядке погашена задолженность в размере 12 млн. руб.

В отношении должников, которые не воспользовались возможностью досудебного погашения задолженности, службой Фонда капитального ремонта Липецкой области по претензионной работе подано в суд на 5 тыс. лицевых счетов на общую сумму 25 млн. руб. из них: 6,5 млн. руб. погашено собственниками по решению суда; 11,5 млн. руб. взыскано в принудительном порядке; 7 млн. руб. находятся в судах и исполнительных органах.

Напоминаем, что плательщиками взносов на капитальный ремонт наряду с физическими лицами, являются также юридические лица и владельцы нежилых помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Претензионно-исковая деятельность по взысканию задолженности юридических лиц и нежилых помещений находится на особом контроле.



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