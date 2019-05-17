Двух мужчин сбили на сельских дорогах

За прошедшие сутки в Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 мая в Данковском районе на автодороге «Ильинка – Плахово», 71-летний водитель автомобиля «Лада-212140» сбил 37-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном с автомобилем направлении. Авария произошла около часа ночи.

Мужчину доставили в ГУЗ "Данковская МРБ" и госпитализировали.

В селе Боринское Липецкого района 35-летний водитель автомобиля «ГАЗ» допустил наезд на 45-летнего пешехода. Пострадавший был госпитализирован в ГБ СМП № 1 г. Липецка. Окончательные причины ДТП будут определены в ходе административного расследования.

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1594 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1160 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 14 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



