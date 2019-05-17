Карманница из Тамбовской области обокрала липчанку в автобусе на проспекте Победы

Поздно вечером 16 мая в пассажирском автобусе между площадью Победы и остановкой «Памятник Чернобыльцам» из сумки 26-летней жительницы Липецка украли кошелек с деньгами в сумме 3450 рублей. Женщина тут же обратилась в полицию и это дало результат.

Как сообщает пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, благодаря оперативным действиям сотрудников полиции по «горячим следам» задержана подозреваемая в краже - 21-летняя жительница Тамбовской области. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводит ОП № 3 УМВД России по г. Липецку. В случае если ее вина будет доказана в суде, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

