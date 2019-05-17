Происшествия

44 минуты назад

47-летняя липчанка уехала на красном автомобиле и пропала

1 871
#пропавшие без вести
47-летняя липчанка уехала на красном автомобиле и пропала
В Липецке разыскивают 47-летнюю Оксану Мещерякову, пропавшую 9 мая.

Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", женщина уехала из дома на автомобиле Киа Рио красного цвета. С тех пор достоверной информации о ее местонахождении нет.

Всех, кто располагает сведениями о том, где находится женщна, просят связаться с полицией или волонтерами.
1 871
#пропавшие без вести

Комментарии (1)

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Шкваркина

8 минут назад
У меня Киа Рио красного цвета. Но клянусь, я к пропаже женщины никакого отношения не имею! Мне мальчики нравятся...
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