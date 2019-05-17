47-летняя липчанка уехала на красном автомобиле и пропала

В Липецке разыскивают 47-летнюю Оксану Мещерякову, пропавшую 9 мая.



Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", женщина уехала из дома на автомобиле Киа Рио красного цвета. С тех пор достоверной информации о ее местонахождении нет.



Всех, кто располагает сведениями о том, где находится женщна, просят связаться с полицией или волонтерами.

