Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#Доброе утро!
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Доброе утро, Липецк!

Сегодня 17 мая 2019 года. Если верить народному календарю, сегодня День баклушников. Это не лентяи, а те, кто вырезает заготовки для деревянных ложек. 

День в истории

«Хочешь изменить мир — начни с себя», - говаривал Будда, когда кто-нибудь приходил к нему поныть и пожаловаться. Но на самом деле этому мудрому и такому красиво звучащему совету внимают немногие, хотя и охотно используют эту фразу в качестве статуса в соцсетях. 

Буддисты всего мира сегодня отмечают праздник Весак — в этот день Будда родился, в этот же самый  день достиг просветления, и потом в этот же день умер. 

Вероятно, каждый, проживая свою жизнь, считает, что он движется к просветлению, просто своим особым путем. Владимир Маяковский в этот день выпустил свой сборник стихов «Я!» 
Спрятавшись от солнца под тенью большого дерева, 24 брокера основали Нью-Йоркскую фондовую биржу, а там, где росло это дерево теперь располагается Уолл-стрит. 

А в 2004 году в штате Массачусетс разрешили однополые браки — кто-то считает, что это тоже часть пути к просветлению. 

Музыкальная пауза

Весна в разгаре и музыка у нас сегодня соответствующая времени года: танцуют, как говориться, все. Между прочим, слово фанк (музыкальный стиль из клипа именно так и называется) жаргонное, оно означает танцевать так, чтобы очень сильно взмокнуть. 



Погода

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием арктического антициклона — ожидается характерная для этого времени погода, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов, что в пределах климатической нормы. 

В Липецке сегодня от 18 до 20 градусов тепла, переменная облачность и никаких дождей.

Транспорт

В последний рабочий день недели хочется побыстрее разобраться с делами и отправиться на выходные. Не теряем время в пробках - все они указаны на карте - и справляемся с задачами на раз-два.



Отключения

17 мая с 10:00 до 13:00 не будет воды по следующим адресам: ул. Бунина, 1, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 11, 13, 15; ул. Теперика, 1, 2, 3, 7, 11, 14, 19; ул. Меркулова, 30, 32, 34; ул. Белана, 15, 17; ул. Стаханова, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59; пер. Учебный, 2, 4; ул. Катукова, 11, 19, 23.  

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#Доброе утро!
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Комментарии (2)

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Утро доброе

13 минут назад
Будет ,когда умрёт Вовка - дурачок !.
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Доброе утро, пипецк!

28 минут назад
Утро добрым не бывает..
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