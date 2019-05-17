Доброе утро, Липецк!

Сегодня 17 мая 2019 года. Если верить народному календарю, сегодня День баклушников. Это не лентяи, а те, кто вырезает заготовки для деревянных ложек.

День в истории



«Хочешь изменить мир — начни с себя», - говаривал Будда, когда кто-нибудь приходил к нему поныть и пожаловаться. Но на самом деле этому мудрому и такому красиво звучащему совету внимают немногие, хотя и охотно используют эту фразу в качестве статуса в соцсетях.



Буддисты всего мира сегодня отмечают праздник Весак — в этот день Будда родился, в этот же самый день достиг просветления, и потом в этот же день умер.



Вероятно, каждый, проживая свою жизнь, считает, что он движется к просветлению, просто своим особым путем. Владимир Маяковский в этот день выпустил свой сборник стихов «Я!»

Спрятавшись от солнца под тенью большого дерева, 24 брокера основали Нью-Йоркскую фондовую биржу, а там, где росло это дерево теперь располагается Уолл-стрит.



А в 2004 году в штате Массачусетс разрешили однополые браки — кто-то считает, что это тоже часть пути к просветлению.



Музыкальная пауза



Весна в разгаре и музыка у нас сегодня соответствующая времени года: танцуют, как говориться, все. Между прочим, слово фанк (музыкальный стиль из клипа именно так и называется) жаргонное, оно означает танцевать так, чтобы очень сильно взмокнуть.







Погода



В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием арктического антициклона — ожидается характерная для этого времени погода, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов, что в пределах климатической нормы.



В Липецке сегодня от 18 до 20 градусов тепла, переменная облачность и никаких дождей.



Транспорт



В последний рабочий день недели хочется побыстрее разобраться с делами и отправиться на выходные. Не теряем время в пробках - все они указаны на карте - и справляемся с задачами на раз-два.







Отключения



17 мая с 10:00 до 13:00 не будет воды по следующим адресам: ул. Бунина, 1, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 11, 13, 15; ул. Теперика, 1, 2, 3, 7, 11, 14, 19; ул. Меркулова, 30, 32, 34; ул. Белана, 15, 17; ул. Стаханова, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59; пер. Учебный, 2, 4; ул. Катукова, 11, 19, 23.



