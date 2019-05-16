Погода в Липецке

38 минут назад

В Липецкой области сухо и до +22

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В Липецкой области сухо и до +22

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием арктического антициклона — ожидается характерная для этого времени погода, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем составит от 17 до 22 градусов тепла.

В Липецке облачно с переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20 градусов тепла.

День 17 мая стал самым теплым в Липецке в 2003 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.

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В липецке

14 минут назад
Сухо +22 и мощный экономический рывок !.
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