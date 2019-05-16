38 минут назад
В Липецкой области сухо и до +22
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием арктического антициклона — ожидается характерная для этого времени погода, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов, что в пределах климатической нормы.
В Липецке облачно с переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20 градусов тепла.
День 17 мая стал самым теплым в Липецке в 2003 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.
В липецке