В Липецкой области сухо и до +22

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием арктического антициклона — ожидается характерная для этого времени погода, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем составит от 17 до 22 градусов тепла.



В Липецке облачно с переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20 градусов тепла.



День 17 мая стал самым теплым в Липецке в 2003 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.



