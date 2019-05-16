19 минут назад
Двое детей жили в антисанитарных условиях
В органы опеки поступил сигнал о непосредственной угрозе жизни и здоровью юных липчан – в одной из квартир города обнаружили детей, проживающих в антисанитарных условиях.
- Сейчас жизни и здоровью девочек ничего не угрожает – их помещают на обследование в лечебное учреждение. Одновременно наши специалисты готовят исковое заявление об ограничении (лишении) родителей в правах. После чего мы займёмся решением вопроса дальнейшего жизнеустройства детей, - сообщила заместитель начальника управления Татьяна Фёдорова.
Вася
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Ппц