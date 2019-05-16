Двое детей жили в антисанитарных условиях

В органы опеки поступил сигнал о непосредственной угрозе жизни и здоровью юных липчан – в одной из квартир города обнаружили детей, проживающих в антисанитарных условиях.

Сотрудники городского управления опеки (попечительства) и охраны прав детства совместно с членами специальной комиссии оперативно выехали на место. Проверка показала: квартира, где вместе с родителями проживали девочки шести и двух лет, захламлена мусором, у детей нет спальных мест, практически отсутствуют продукты питания.



- Сейчас жизни и здоровью девочек ничего не угрожает – их помещают на обследование в лечебное учреждение. Одновременно наши специалисты готовят исковое заявление об ограничении (лишении) родителей в правах. После чего мы займёмся решением вопроса дальнейшего жизнеустройства детей, - сообщила заместитель начальника управления Татьяна Фёдорова.

