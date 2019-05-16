Общество

19 минут назад

Двое детей жили в антисанитарных условиях

3 487
#опека
1
Двое детей жили в антисанитарных условиях

В органы опеки поступил сигнал о непосредственной угрозе жизни и здоровью юных липчан – в одной из квартир города обнаружили детей, проживающих в антисанитарных условиях.  

Сотрудники  городского управления опеки (попечительства) и охраны прав детства совместно с членами специальной комиссии оперативно выехали на место. Проверка показала: квартира, где вместе с родителями проживали девочки шести и двух лет, захламлена мусором, у детей нет спальных мест, практически отсутствуют продукты питания. 

- Сейчас жизни и здоровью девочек ничего не угрожает – их помещают на обследование в лечебное учреждение. Одновременно наши специалисты готовят исковое заявление об ограничении (лишении) родителей в правах. После чего мы займёмся решением вопроса дальнейшего жизнеустройства детей, - сообщила заместитель начальника управления Татьяна Фёдорова. 
3 487
#опека
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

34 секунды назад
Куда выехали на деревню к дедушке и к кому?
ответить

12

4 минуты назад
как можно было так хату запустить, это ж ппц... детей они хоть купали, интересно
ответить

Ппц

7 минут назад
Лишь бы детей отобрать! Помочь с расчисткой жилья и постоянно проведывать , взять на контроль семью хотя бы это же конечно сложнее ! А тут раз забрал в детдом и всем счастье да? И родителям и детям особенно ??????!!!!!!
ответить

Еще в рубрике

В Волово арестовали злостного неплательщика алиментов
#Приставы #долги #алименты
5
В Волово арестовали злостного неплательщика алиментов

55 минут назад

Общество
Липчане обсудят строительство спортплощадок, заправки и магазина
#публичные слушания #строительство
Липчане обсудят строительство спортплощадок, заправки и магазина

56 минут назад

Общество
Судебным приставам в Липецке пришлось… ловить и переселять собак
#Приставы #УФССП
8
Судебным приставам в Липецке пришлось… ловить и переселять собак

сегодня, 14:27

Общество
Липчан приглашают на «Велодень – 2019»
#велодень
2
Липчан приглашают на «Велодень – 2019»

сегодня, 14:06

Общество
В Липецкой области нашли обломки немецкого самолета
#самолет #поиски
В Липецкой области нашли обломки немецкого самолета

сегодня, 12:21

Общество
«А кто думает о душе, о гармоничном развитии личности? Жизнь - это не только бег»
#бюджет #публичные слушания
6
«А кто думает о душе, о гармоничном развитии личности? Жизнь - это не только бег»

сегодня, 12:09

Общество