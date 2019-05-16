В Волово арестовали злостного неплательщика алиментов

Пока мужчина проведет под арестом 10 суток, но может сесть и на целый год.

Развод с женой, нежелание платить алименты и тунеядство привели жителя Воловского района за решетку.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, мужчина не торопился выплачивать алименты на двух сыновей, в результате чего долг вырос уже до 155 тысяч рублей. При этом должник нигде не работал и, судя по всему, не стремился к трудоустройству.

Суд назначил ему первоначальное наказание в виде 50 часов обязательных работ, но и здесь разведенный отец не горел желанием махать лопатой и метлой. В результате суд подверг его административному аресту на 10 суток.

В ведомстве уточнили, что если горе-папаша не одумается и не начнет принимать финансовое участие в воспитании ребятишек, то по ст. 157 УК РФ ему может грозить лишение свободы на срок до года. При этом долг по алиментам снят не будет.



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