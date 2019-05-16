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В Волово арестовали злостного неплательщика алиментов

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#Приставы #долги #алименты
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В Волово арестовали злостного неплательщика алиментов

Пока мужчина проведет под арестом 10 суток, но может сесть и на целый год.

Развод с женой, нежелание платить алименты и тунеядство привели жителя Воловского района за решетку.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, мужчина не торопился выплачивать алименты на двух сыновей, в результате чего долг вырос уже до 155 тысяч рублей. При этом должник нигде не работал и, судя по всему, не стремился к трудоустройству.

Суд назначил ему первоначальное наказание в виде 50 часов обязательных работ, но и здесь разведенный отец не горел желанием махать лопатой и метлой. В результате суд подверг его административному аресту на 10 суток.

В ведомстве уточнили, что если горе-папаша не одумается и не начнет принимать финансовое участие в воспитании ребятишек, то по ст. 157 УК РФ ему может грозить лишение свободы на срок до года. При этом долг по алиментам снят не будет.

Фото newstracker.ru


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#Приставы #долги #алименты
2

Комментарии (5)

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29 минут назад
Отец, Это ж сколько должен БМ получать , чтоб на 25% от его "официальной" зп обогатиться можно было??? СМЕШНО
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Ирониия от Кандидата Муравлева

49 минут назад
Что-то слишком мягко мы относимся к неплательщикам! Я считаю, ушел от жены с ребенком - надо в кандалы и на Колыму, до 18 лет фигачить на БЖ и ребенка
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Жигало

51 минуту назад
Хорошо мужик попадёт на полное гособеспечения . И кров и хавчик , не очем думать ненадо . Алименты нужно отменить пусть бабы думают когда и с кем они ноги раздвигают.
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В волово нет работы!.

52 минуты назад
Предоставьте человеку работу , А то путиноиды только стегать людей могут и унижать !.
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Отец

53 минуты назад
Бабы,запомните!!Когда рожаете,рассчитывайте на свои силы!А вы используете ребенка как метод обогащения,не работать и деньги получать.
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